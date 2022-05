Astral Ascent User-Artikel

Teaser Astral Ascent ist ein zauberhafter Roguelite-2D-Platformer mit gutem Gameplay und hoher Lesbarkeit. Warum ihr ihn spielen solltet, verrate ich euch in diesem Artikel.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Im Weltall kämpfe ich gegen einen der möglichen Zwischenbosse.

Griffige Steuerung, sehr gute Lesbarkeit und spannende Runs

Anzeige

Im Shop könnt ihr während eines Runs auf Einkaufstour gehen.

Der kleine französische Indie-Entwickler Hibernian Workshop hat mitseinen neuen Roguelite-2D-Platformer in den Early Access geschickt. Zuvor machten sie bereits mit Dark Devotion auf sich aufmerksam, das sehr gute Steam-Bewertungen erhalten hat und mir bislang leider entgangen war. Astral Ascent kommt im Vergleich deutlich bunter daher. Die märchenhafte Grafik und das flüssige Gameplay im Trailer haben mich neugierig gemacht. Gespielt habe ich die Steam-Version. Das via Kickstarter finanzierte Astral Ascent soll aber zum finalen Release 2023 auch auf PS4 und Switch erscheinen.Story-technisch findet ihr euch in einem hübschen Garten wieder, der auch als Basis dient und in dem ihr zwischen den Runs die Protagonisten aufleveln könnt. Nette Charaktere trainieren euch im integrierten Tutorial. Doch so schön ist eure Situation nicht. Denn der Garten ist ein astrales Gefängnis und ihr werdet - genau wie alle anderen Figuren - von den Zodiacs gefangen gehalten. Warum, ist zunächst unklar. Um dem paradiesischen Gefängnis zu entkommen, müsst ihr euch durch die verschiedenen Welten kämpfen, an deren Ende jeweils ein Zodiac wartet und euch einen schweren Bosskampf liefert.In dem Artikel gehe ich zunächst auf das Kernelement, die Steuerung, ein. Danach erkläre ich das Progressionssystem, durch das ihr immer stärker werdet und eure Chancen beim nächsten Run erhöht. Nachdem ich euch genau verraten habe, wie ein Run abläuft, schließe ich mit dem Fazit ab. Falls ihr euch auch, oder nur, für Videos zum Spiel interessiert, könnt ihr euch meine ersten Schritte in meinem englischsprachigen "Let's Try"-Video anschauen . In einem deutschsprachigen Begleitvideo zu diesem Artikel, zeige ich anhand eines Runs die Spielmechaniken und das Progressionssystem Nach dem Tutorial und einem ersten Run mit der Assassine Ayla könnt ihr auf den Fäuste schwingenden Kiran wechseln. Im Laufe des Early Access werden mit der Zauberin Calie und dem Kämpfer Octave, der auf beschworene Waffen setzt, weitere spielbare Charaktere hinzukommen. Ein fünfter folgt per, für Backer kostenlosen, DLC.Eingabegerät meiner Wahl ist der Xbox-360-Controller. Ganz grundsätzlich hat jede Figur eine Standardattacke ("X"). Dazu habt ihr vier Zauber ausgerüstet. Diese könnt ihr im Laufe eines Runs auswechseln, aufleveln und mit jeweils bis zu vier "Gambits", die zum Beispiel Elektroschaden machen, verstärken. Für den Einsatz der Zauber benötigt ihr Mana, das ihr durch normale Attacken wieder aufladet. Manchmal findet ihr kleine, blaue Manalichter, die eure Leiste etwas auffüllen. Die vier Zauber könnt ihr in beliebiger Reihenfolge (1-4) ordnen und mit LB durchschalten. Einen einmal genutzten Zauber könnt ihr aber erst wieder einsetzen, wenn ihr jeden der vier Zauber einmal gewirkt habt. Das Durchschalten lohnt sich, denn beispielsweise wirken manche Zauber/Gambits besser gegen noch unverletzte Gegner. Oder ihr wollt zunächst einen Flächenzauber wirken.Jede Welt besteht aus zwölf Räumen. Beim Voranschreiten stehen euch mindestens zwei zur Auswahl. Außer im letzten Raum jeder Welt, da wartet ein Zodiac auf euch und es gibt einen spannenden Bosskampf. Auf dem Weg dorthin gibt es viele verschiedene Raumtypen, etwa solche, in denen ihr Schlüssel erhaltet, mit denen ihr dann wiederum Boni freischalten könnt. Oder ihr bekommt in einem Raum einen Gambit zur Belohnung oder könnt einen Zauber aufleveln. Zusätzlich bekommt ihr für das Absolvieren dieser Kampf- und Explorationsräume Sterne, die ihr in einem der friedlichen Räume, Andromedas Bar, gegen Upgrades auf Leben, Attacke und Attackgeschwindigkeit eintauschen könnt. So könnt ihr eure Figur eurem Spielstil entsprechend weiter spezialisieren. Zu den vielen friedlichen Räumen, die ich gar nicht alle spoilern möchte, gehören auch ein "Heilraum" und ein Händler, bei dem ihr erbeutete Kristalle, eine weitere Währung, gegen hilfreiche Tools wie Zauber oder Gambits eintauschen könnt.Wollt ihr lieber kämpfen, gibt es auch das Weltall mit einem Zwischenboss wie dem Pegasus. Bereits besiegte Zodiacs respektieren euch und in Herausforderungsräumen stellen sie euch eine Aufgabe. Wenn ihr die erfüllt, könnt ihr den Zodiac zur Unterstützung beschwören. Um den "Beschwörungsbalken" aufzufüllen, müsst ihr aber ziemlich oft auf Gegner eindreschen. Der Einsatz des Zodiac-Helfers will also gut überlegt sein.Natürlich greift nicht nur ihr an, sondern allerlei Viehzeug, Schlangenwesen, Pilze, ätherische Wesen und natürlich die Zodiacs haben es ebenfalls auf euch abgesehen. Und hier möchte ich eine große Stärke von Astral Ascent betonen: Die Lesbarkeit der Gegnerattacken ist extrem hoch. Euch wird immer optisch angedeutet, wo demnächst Gefahr droht, und ihr könnt entsprechend reagieren, auch wenn im späteren Spielverlauf sehr viel auf dem Bildschirm los ist. Diese hohe Lesbarkeit führt zu einer großen Fairness. Trotzdem ist es wichtig, Gegner kennenzulernen, die es teils auch in stärkeren Versionen gibt. In den normalen Levels ist es wichtig, um möglichst unbeschadet durchzukommen und mit voller Energie gegen die Zodiacs anzutreten. Und die haben dann sehr unterschiedliche Attacken und Movesets, die euch alles abverlangen dürften. Um nicht getroffen zu werden, könnt ihr übrigens mit "B" auch dashen. Während ihr dasht, nehmt ihr keinen Schaden. Das ist gerade bei schwierigeren Gegnern ein Muss. Die Bosse sind den verschiedenen Welten zugeordnet. Welcher der möglichen Bosse euch am Ende einer Welt erwartet ist dann aber zufallsbasiert. Ich komme mit den Bossen auch unterschiedlich gut klar. Manche finde ich einfacher, andere schwieriger zu besiegen. Habt ihr den Zodiac besiegt, geht es in der nächsten Welt weiter.Beim Spielfortschritt können euch auch Skills helfen. Davon könnt ihr einen ausrüsten. Dabei handelt es sich um eine Spezialfähigkeit, die ihr mit LT einsetzen könnt. Nach einem Cooldown steht sie wieder zur Verfügung. Auren hingegen, für die ihr anfangs nur einen Slot habt, geben euch passive Boni. Zum Beispiel kommt ein kleiner Yalee, eine Art kleiner Kobold aus dem Yalee-Königreich, die ihr im Laufe des Spiels auch befreit, und feuert auf eure Gegner, wenn ihr getroffen werdet. Oder ihr bekommt 100 zusätzliche Lebenspunkte. Oder ihr könnt statt eines Doppelsprungs, also zweimal "A", einen Dreifachsprung machen. Übrigens könnt ihr, sobald ihr einen Gegner oder ein bestimmtes Objekt geschlagen habt, erneut springen.Der spielmechanische Fokus liegt auf dem Ausbau eurer Figur und dem Kampf, nicht dem Jump & Run. Dazu ist die Raumauswahl ein taktisches Element. Wollt ihr lieber noch versuchen, Sterne für die Bar und eine Feder zur Zauberverbesserung zu erspielen oder doch lieber zunächst in einen Heilraum, so sie euch denn angeboten wird, damit der Run nicht jäh endet? Da das Spiel während des Runs immer schwieriger wird, müsst ihr möglichst sauber spielen und jede Raumwahl stellt euch vor eine kleine, spannende Entscheidung. Ein Metroidvania ist Astral Ascent übrigens nicht. Die recht kleinen Levels sind linear aufgebaut, es gibt aber auch immer mal kleine Verstecke.Für einen fordernden 2D-Platformer ist es auch wichtig, dass die Steuerung präzise ist. Und hier hatte ich überhaupt keine Probleme. Meine Figur machte immer genau das, was ich wollte. Wobei ihr euch am Gamepad mit dem "LS" bewegt. Die Tastatursteuerung habe ich nicht ausprobiert. Eure ersten Runs werden vermutlich recht schnell scheitern, aber nicht verzagen: Es gibt eine Roguelite-typisches Progressionssystem.