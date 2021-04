Amid Evil: Fantastische Welten User-Artikel

Teaser Zu Beginn nur eine technische Spielerei talentierter Modder, reifte Amid Evil im Laufe seiner Entwicklung zu einem Titel heran, der als Garant für erstklassige First-Person-Action avancieren sollte.

In a Dimension far away - Das Setting von Amid Evil

Der Hub-Level namens „Gateway to the Ancients“ beinhaltet die verschiedenen Dimensions-Portale für die sieben einzigartig gestalteten Welten von Amid Evil.

Run, Gun and Explore - Spielgefühl und Atmosphäre

Die visuelle Pracht der sieben unterschiedlich gestalteten Welten bietet einen echten Retro-Augenschmaus und eine immersive Atmosphäre.

In jeder der Welten von Amid Evil erwartet euch am Ende des vierten Levels ein Bossfight, der in einer Art Arena ausgefochten wird. Hier tretet ihr gegen den „Solar Saint“ an, der euch im Nah- und Fernkampf beharken kann.

Welcome to the Stage - Gelungene Inszenierung



Dabei geht es analog zur großzügig angelegten Level-Geometrie natürlich öfters mal hoch hinaus. Ihr nehmt zwar keinen direkten Fallschaden, wenn ihr aus großer Höhe auf festen Boden fallt, ein Sturz in den Abgrund oder in heiße Lava ist aber dennoch tödlich. In anderen Level-Abschnitten wiederum solltet ihr tückischen Fallen ausweichen, die ansonsten mit euch kurzen Prozess machen.



Zudem müsst ihr auch so manche Jump-and-Run-Passagen meistern oder euch im Level Stück für Stück empor arbeiten, sodass das vertikale Gameplay wahrlich nicht zu kurz kommt. Versteckte Secrets, aber auch diverse Easter Eggs (es gibt ein Wiedersehen mit dem Dopefish in einem Bonus-Level!) sind überall in den Umgebungen verstreut - und es erfordert durchaus ein aufmerksames Auge, um sie alle aufzuspüren. Dieser Screenshot soll euch das ideenreiche, oftmals vertikal gestaltete Level-Building von Amid Evil demonstrieren. Die Entwickler haben darauf sichtlich Wert gelegt, um ihrer Design-Kreativität in den einzelnen Welten freien Lauf zu lassen. We build this World - Design-Ideen und Spielflow Ein paar Worte zur grundsätzlichen Level-Architektur möchte ich auch noch verlieren: Neben den großen Außenarealen und monumental gestalteten Hallen und Bauten gibt es kleine und engere Räume, längere Gangsysteme, dazu diverse Aufzüge, Treppen, Schalter und Portale. Das Ganze wirkt dabei wie aus einem Guss, sodass erst gar nicht der Eindruck einer „bloßen Kulisse“ für die Action entsteht. Angesichts des kreativen Outputs der Macher, der sich über die gesamte Singleplayer-Kampagne fast konstant auf hohem Niveau bewegt, kann ich nur meinen virtuellen Hut ziehen. Natürlich sind auch mal diverse „Füller-Abschnitte“ darunter, aber der nächste „Point of Interest“ taucht in schöner Regelmäßigkeit auf und ich war beim Spielen immer gespannt, was sich die Entwickler für die weiteren Levels an neuen Ideen ausgedacht haben.



Erwähnenswert ist zudem, dass abgesperrte Arena-Kämpfe (wie beispielsweise bei Shadow Warrior an der Tagesordnung) selten vorkommen, das bleibt fast ausschließlich den Bossfights am Ende jeder Welt vorbehalten. Nervige Respawns an Gegnern bei einem Level-Backtracking lässt Amid Evil zudem komplett außen vor, eine sehr gute Entscheidung! Stattdessen hat das Studio mit der Unreal Engine 4 ein außergewöhnliches, bisweilen auch irrwitziges Level-Design geschaffen, das sich alleine schon visuell von anderen aktuellen Retro-Shootern, wie beispielsweise einem Ion Fury, klar absetzt und eine für mich nahezu perfekte Symbiose aus Kämpfen und Entdecken bereithält. Nervte mich ein Ion Fury des Öfteren mit Sackgassen in toten Gängen und einem Level-Irrgarten, schaffte es Amid Evil mit spielerischer Leichtigkeit, den „Flow des Spiels“ beizubehalten und mich mit spektakulärer Level-Baukunst zu begeistern. Die mich wiederum zur Erkundung bis in die Ecken motivierte - wie das eben halt früher den Jungs von Epic beim ersten Unreal gelungen war.

Ein Streifzug durch die Amid-Evil-Welten Anzeige Die Entwickler entwarfen sieben komplett einzigartige und abwechslungsreiche Welten, die folgenden Screenshots zeigen euch diverse Szenen aus den Gebieten.

Ihr seid seit den Neunzigern ein großer Fan von klassischen PC-Egoshootern? Habt die fantastischen Szenarien vonoderbegeistert gespielt, fandet die Fremdartigkeit der Welt von Epicsfaszinierend und seid vom schnellen Gunplay und Level-Design eines id'schenin den Bann gezogen worden? Dann möchte ich euch miteinen Crossover-Titel ans Herz legen, der eure Aufmerksamkeit definitiv verdient!Nach der auf Steam beendeten Early-Access-Phase veröffentlichten das verantwortlich zeichnende Entwicklerstudio Indefatigable und Publisher New Blood Interactive im Juni 2019 auf Valves Verkaufsplattform die fertige PC-Version des Fantasy-First-Person-Shooters (eine Portierung für die Switch ist zudem noch ausstehend). Wie stilsicher und virtuos die moderne Interpretation vom Spielgefühl an die Oldschool-Shooter vergangener Tage anschließt, davon möchte ich euch in meinem nachfolgenden User-Artikel berichten.Bei der Rahmenhandlung dürft ihr natürlich kein erzählerisches Meisterwerk erwarten, sie dient trotz auffindbarer Lore lediglich als Beiwerk für das actionreiche Geschehen: Als auserwählter und dimensionsreisender „Champion“ besteht eure Aufgabe darin, zur Befreiung der sogenannten „Mystischen Lande“ in sieben verschiedene Welten zu reisen, um dort Heerscharen an Feinden sowie den jeweiligen Endboss zu besiegen. Klingt nach einer heroischen Aufgabe und es ist ein weiter und gefährlicher Weg, bis ihr euch euren Widersachern entledigt habt.Ausgehend von einem Quake-ähnlichen, zentralen Hub-Level - passenderweise mit „The Gateway to the Ancients“ betitelt - könnt ihr zuerst eine von drei Welten (bestehend aus jeweils drei normalen Levels und einer speziellen Bosskampf-Stage) über das jeweilige Dimensions-Portal betreten. Die Reihenfolge steht euch hierbei frei. Analog zum erwähnten Quake, wählt ihr den Schwierigkeitsgrad im Spiel zuvor über einen separat begehbaren Pfad im Hub-Level aus. Im späteren Verlauf der Kampagne schaltet ihr nochmals drei weitere Welten frei, bevor die finale Konfrontation mit dem Endgegner in der siebten und letzten namens „The Void“ ansteht.Angesichts der betont klassischen Ausrichtung liegen die größten Stärken von Amid Evil eindeutig in der kreativen Gestaltung der Levels und der Orientierung am „Arcade-Gunplay“, das die Egoshooter-Meilensteine vom Schlage eines Doom oder Unreal ausgezeichnet hat. Ergo lauft, rennt und jumpt ihr sehr flott durch die diversen, oftmals großen Levels, „straft“ dank einer präzisen Steuerung elegant um die Projektile, die euch die ebenfalls flink agierenden Gegner entgegen werfen. Das „Auto-Healing“-Feature moderner Shooter-Vertreter sucht ihr hier vergebens: Wie früher üblich, wird über im Level verteilte rote Heilkugeln eure Lebensenergie aufgefrischt. Je größer die Kugel, desto mehr Heilkraft besitzt diese.Das Entwicklerstudio, bestehend aus ehemaligen und erfahrenen-Moddern (die am 2013 erschienenen-Remake beteiligt waren), hat optisch - ohne übertreiben zu wollen - eine fantastische Arbeit abgeliefert: Die visuelle Pracht der sieben unterschiedlich gestalteten Welten bietet einen echten Retro-Augenschmaus und erzeugt eine immersive Atmosphäre, die euch beim Durchqueren der diversen Gebiete begleitet.Dabei sind von klassischen Fantasy-Szenarios wie gewaltigen, ausgedehnten Burganlagen und schwindelerregend hohen Türmen, über eine düstere Science-Fiction-/Industrial-Welt, eine ägyptisch angehauchte Welt, ebenso im Äther schwebende magische Inseln vertreten, in denen euch listige Magier, verderbte Ritter und andere garstige Monster an den Kragen wollen. Bei den Endbossen erwarten euch sieben riesige und einzigartige Gegner, die zwar einiges einstecken können, aber mithilfe des später beschriebenen Soul-Modus fast schon zu einfach zu besiegen sind.Vom Gameplay steht - neben dem Kämpfen - das Suchen des Level-Exits im Fokus, für den ihr oftmals auch die üblichen Keys aufsammeln müsst, damit ihr beispielsweise eine bestimmte Tür öffnen und ein neues Level-Areal betreten könnt. In Amid Evil sind das Silber- und Goldschlüssel, die geschickt platziert wurden, um euch durch die teils große Level-Architektur zu führen, beziehungsweise diese ausgiebig erkunden zu lassen.Das sind aber beileibe nicht die einzigen Aufgaben, die euch erwarten, denn die Entwickler schicken euch in den zahlreichen Levels sowohl über, als auch unter die Erde - und des Öfteren ins nasse Element. Die Interaktivität der zahlreichen Welten-Levels wird extensiv genutzt, um euch zu beschäftigen: Unter anderem sollt ihr Brücken bilden, Schalter drücken, um Plattformen zu aktivieren oder auch mal den Wasserspiegel anheben, um im Level-Areal schwimmend in zuvor unerreichbare Abschnitte zu kommen.