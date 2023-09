AGS-Highlights 2023 (3) User-Artikel

Teaser Ein toter Gott? Ein bröckelndes Utopia? Ein verfluchtes Templer-Schwert? Ein sabotierter Zug kurz vor der Explosion? Ein Tanz der Vampire? Da war ganz schön viel los im dritten AGS-Quartal!

Was war noch einmal AGS? Das Kürzel AGS steht für Adventure Game Studio. Diese quelloffene und kostenlose Engine sorgt bereits seit über 25 Jahren dafür, dass Hobby-Entwickler möglichst einfach und teilweise sogar ohne Programmierkenntnisse ihren Traum verwirklichen können, ein eigenes Adventure zu erstellen. Eine kleine Einführung zu AGS findet ihr in meinem ersten Das Kürzel AGS steht für. Diese quelloffene und kostenlose Engine sorgt bereits seit über 25 Jahren dafür, dass Hobby-Entwickler möglichst einfach und teilweise sogar ohne Programmierkenntnisse ihren Traum verwirklichen können, ein eigenes Adventure zu erstellen. Eine kleine Einführung zu AGS findet ihr in meinem ersten AGS-Highlights-Artikel

Shards of God

Shards of God: Das nett man dann wohl einen "scharfen Blick".

Stranger in Utopia

Stranger in Utopia: Die auf der Insel ansässigen Polizisten sind reine Bürohengste.

Chaluul's Curse

Chaluul's Curse: Ja, also was hat es denn nun mit dem Fluch des Templer-Schwerts auf sich?!

Immer, wenn ihr eine neue Ausgabe der AGS-Highlights lest, wisst ihr: Es sind schon wieder drei Monate vorbei. Und es ist in sofern etwas besonderes, als dass es das einzige Quartal seit Bestehen der AGS-Highlights ist, in dem es keine kommerzielle Veröffentlichung gab. Das stellt aber überhaupt kein Problem dar, denn dafür springen viele wunderbare Freeware-Adventures in die Bresche. Auch beim Rückblick auf die Monate Juli, August und September 2023 wird es also garantiert nicht langweilig! Am Ende dieses Artikels verrate ich euch noch, was sich sonst noch so in der AGS-Szene getan und wie es im nächsten Quartal weitergehen könnte.Es ist an der Zeit, die tollen Adventure-Jam-Beiträge des tschechichen AGS-Userszu würdigen. Bereits mitundsind ihm drei interessante kleine Adventures gelungen, und der AdvJam2023-Beitragsteht diesen in keinster Weise nach. Die niedrigauflösende, aber schön gezeichnete Grafik und die stimmungsvolle Musik fügen sich gemeinsam mit der atmosphärischen Murder-Mystery-Geschichte in einer fremden Welt und der durchdachten Maus-Steuerung zu einem wunderbaren Gesamtpaket zusammen, das Fans klassischer Adventures mit einem Faible für mysteriöse Geschichten sehr gut unterhalten dürfte. Die AdvJam-Version wurde nach ihrer Veröffentlichung sogar noch weiter verfeinert und ausgebaut, und das Ergebnis aus dieser zweimonatigen Arbeit ist mein persönliches AGS-Highlight im dritten Quartal 2023.In Shards of God spielt ihr die Novizin Schwester Ava, die gemeinsam mit ihrer Lehrmeisterin Mutter Tiabata auf einen fremden Wüstenplaneten geschickt wird, um dort ein schlimmes Verbrechen aufzuklären. Seid ihr erst einmal angekommen, wird euer Glaube schnell auf die Probe gestellt, da ihr gemeinsam mit Tiabata den Tod eines Gottes feststellen müsst. Genauer gesagt stellt sich heraus, dass dieser Gott ein großer Anzug ist, der seit langer Zeit von den Imperatoren dieser Welt genutzt wird, um über ihr Volk zu herrschen und sich anbeten zu lassen. Der letzte dieser Imperatoren liegt nun tot vor euch. Eure Aufgabe ist es natürlich, den Mord aufzuklären und bei der Gelegenheit den mysteriösen Wüstenplaneten und seine Bewohner kennenzulernen.Ihr könnt das Spiel mit englischen Texten für Linux, MacOS und PC kostenlos bei itch.io herunterladen Hierbei handelt es sich um einen Beitrag zur $107 Adventure Game Challenge auf itch.io von, dessen Grafikstil mittlerweile einige AGS-Adventures geprägt hat und der derzeit an Grafiken für das kommerzielle Adventure Captain Disaster and the Two Worlds of Riskara arbeitet. Inerschafft er eine faszinierende kleine Welt und erzählt darin eine spannende Geschichte, die ein wenig an eine moderne Version von(1973) erinnert (in dem Film kommt auch ein Polizist als Fremder in eine eingeschworene Gemeinschaft).Ihr spielt einen Detective, der auf eine autarke Insel mit vermeintlich utopischen Lebensszuständen gerufen wird, um dort einen Mord aufzuklären. Die dortige Polizei ist überfordert, denn auf der Insel gibt es eigentlich keine Verbrechen, geschweige denn Mordfälle. Bei seinen Ermittlungen schaut er hinter die Fassade des utopischen Staats und findet heraus, dass auch dort nicht alles Gold ist, was glänzt. Optisch und akustisch ist das Spiel wirklich hervorragend gelungen, vor allem, wenn man in Betracht zieht, dass es innerhalb von zwei Wochen entstanden ist. Beim Gameplay hat Lorenzo eine interessante Mischung aus Adventure und Visual Novel gefunden, die genug Rätsel und Abwechslung bietet, um auch Adventure-Puristen bei Laune zu halten. Der Schwierigkeitsgrad ist angenehm, so dass ihr gemütlich in 30 bis 60 Minuten durch die Geschichte durchkommt. Wie üblich, findet ihr den kostenlosen Download in englischer Sprache auf itch.io.Eine kleine Collage aus ausgewählten Beiträgen des Wettbewerbs findet ihr oben auf der zweiten Seite dieses Artikels.AGS-User(Brocanty Games) ist offenbar ein Liebhaber obskurer, fast vergessener Spiele-Schätze, sonst würde er wohl nicht so viel Liebe in Remakes dieser Nischen- Adventures stecken. Allein schon aufgrund der Kuriosität seines neuesten Remakes hat sichdie Aufnahme in die AGS-Highlights verdient. Darin untersucht ihr in der Rolle desden Fluch, der auf einem alten Templer-Schwert liegen soll.Aber gehen wir doch an den Anfang der Geschichte: Wer von euch kann sich an das deutsche Magazin "PC Spiel" erinnern, das monatlich eine CD-ROM mit Spiele-Updates, Tools etc. beigelegt hat? In der Ausgabe 11/1995 konntet ihr sogar eine Vollversion darauf finden - in der Rubrik "Bonusspiel" befand sich der Titel. Ursprünglich sollte dies der Beginn einer Reihe von Adventures sein, die erste Folge bekam den Namen. Die Geschichte und die Grafiken stammen dabei von einem alten Bekannten aus dem Magazin "Aktueller Software Markt" (ASM). Kein geringerer als, der Erfinder der Space Rat-Comics, hatte hier seine Finger im Spiel. Damals gab es auch noch Pläne für ein Space Rat-Adventure namens, das aber schon vor etlichen Jahren eingestellt wurde Und ausgerechnet dieses Spiel wurde nun fast zeitgleich von Hobby-Entwicklern im Jahr 2023 neu aufgelegt. Zuerst erschien im Juli die C64-Version aus der Schmiede von, der das Spiel mit den originalen deutschen Texten und neuer 8-Bit-Grafik herausbrachte. Bei der Entwicklung stand Wolfgramm im starken Austausch mit Tikwa, der ihm möglicherweise sogar Materialien für den nie veröffentlichten zweiten Teil zur Verfügung stellen wird, aber dies steht auf einem anderen Blatt.Im September folgte nun die AGS-Version, für die arj0n die Original-Grafiken verwendete, aber einige Dinge abänderte. So optimierte er manche Puzzles und fügte deutlich mehr Reaktionen auf Spieleraktionen hinzu. Außerdem hat dieses Remake nun eine durchgängige Musikuntermalung und eine verbesserte Maussteuerung. Allerdings ersetzten englische Texte die deutschen Originale. Und es gibt auch keine Pläne, diese zukünftig wieder zu integrieren. Dafür gibt es diese Version kostenlos zum Download für PC, MacOS und Linux auf itch.io.