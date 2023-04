Teaser Das erste AGS-Quartal 2023 bietet nicht nur neue Adventures, sondern auch Abstecher in andere Genres. Dazu kommen Remakes und Remixes von mehr oder weniger bekannten Werken. Eine gelungene Mischung?

Was war noch einmal AGS? Das Kürzel AGS steht für Adventure Game Studio. Diese quelloffene und kostenlose Engine sorgt bereits seit über 25 Jahren dafür, dass Hobby-Entwickler möglichst einfach und teilweise sogar ohne Programmierkenntnisse ihren Traum verwirklichen können, ein eigenes Adventure zu erstellen. Eine kleine Einführung zu AGS findet ihr in meinem ersten Das Kürzel AGS steht für. Diese quelloffene und kostenlose Engine sorgt bereits seit über 25 Jahren dafür, dass Hobby-Entwickler möglichst einfach und teilweise sogar ohne Programmierkenntnisse ihren Traum verwirklichen können, ein eigenes Adventure zu erstellen. Eine kleine Einführung zu AGS findet ihr in meinem ersten AGS-Highlights-Artikel

Dreams in the Witch House

H. P. Lovecraft nimmt es euch mit auf eine Reise an den Rand eures Verstands. Dabei fängt alles ganz harmlos an: Als Student Walter Gilman beginnt ihr euer Studium an der Universität von Arkham (Lovecraft-Freunde werden hier schon hellhörig). Dabei werdet ihr finanziell von eurer Tante unterstützt, so dass ihr euch vollständig auf euer Studium konzentrieren könnt.



So zumindest der Plan, aber natürlich kommt alles ganz anders: Nicht nur, dass euer gemietetes Zimmer ein gruseliges Eigenleben entwickelt, ihr werdet auch an vielen anderen Stellen mit dem Okkulten konfrontiert und müsst entscheiden, in welcher Form ihr euch darauf einlasst oder etwas dagegen unternehmt. Viel mehr möchte ich an dieser Stelle nicht verraten, am besten erlebt ihr die spannende Geschichte selbst. Ihr solltet aber wissen, dass Rollenspiel- und Open World-Elemente in das Spiel verwoben wurden, um euch ein freieres Erlebnis bieten zu können, aber auch um eine bedrohlichere Stimmung aufzubauen (Näheres dazu findet ihr im oben verlinkten Spiele-Check).



Für die, die beim Gedanken an Rollenspiel- und Survival-Aspekte dankend abwinken, hat der Entwickler einen besonders leichten Easy-Modus nachgepatcht, bei dem ihr quasi wie bei einem klassischen Point-and-Click-Adventure nahezu ohne Druck das Spiel genießen könnt. Von mir gibt es eine ganz klare Empfehlung!



Der reguläre Preis liegt bei 10,99 Euro. Ihr könnt das Spiel in englischer Sprache für euren PC sowohl bei Traditionell beginne ich mit einem ganz besonderen Highlight, und dies ist in diesem Quartal unbestritten das Erstlingswerk von Atom Brain Games aus Finnland mit dem Titel Dreams in the Witch House (zum Spiele-Check) . Basierend auf der gleichnamigen Gruselgeschichte vonnimmt es euch mit auf eine Reise an den Rand eures Verstands. Dabei fängt alles ganz harmlos an: Als Student Walter Gilman beginnt ihr euer Studium an der Universität von Arkham (Lovecraft-Freunde werden hier schon hellhörig). Dabei werdet ihr finanziell von eurer Tante unterstützt, so dass ihr euch vollständig auf euer Studium konzentrieren könnt.So zumindest der Plan, aber natürlich kommt alles ganz anders: Nicht nur, dass euer gemietetes Zimmer ein gruseliges Eigenleben entwickelt, ihr werdet auch an vielen anderen Stellen mit dem Okkulten konfrontiert und müsst entscheiden, in welcher Form ihr euch darauf einlasst oder etwas dagegen unternehmt. Viel mehr möchte ich an dieser Stelle nicht verraten, am besten erlebt ihr die spannende Geschichte selbst. Ihr solltet aber wissen, dass Rollenspiel- und Open World-Elemente in das Spiel verwoben wurden, um euch ein freieres Erlebnis bieten zu können, aber auch um eine bedrohlichere Stimmung aufzubauen (Näheres dazu findet ihr im oben verlinkten Spiele-Check).Für die, die beim Gedanken an Rollenspiel- und Survival-Aspekte dankend abwinken, hat der Entwickler einen besonders leichten Easy-Modus nachgepatcht, bei dem ihr quasi wie bei einem klassischen Point-and-Click-Adventure nahezu ohne Druck das Spiel genießen könnt. Von mir gibt es eine ganz klare Empfehlung!Der reguläre Preis liegt bei 10,99 Euro. Ihr könnt das Spiel in englischer Sprache für euren PC sowohl bei Steam als auch bei GOG.com erwerben und herunterladen.

Dreams in the Witch House: Nächtlicher Damenbesuch ist hier eigentlich gar nicht erlaubt.

Grandad and The Quest for The Holey Vest

arj0n dürfte mittlerweile als Experte für Remakes von obskuren Adventures gelten (



In Grandad and The Quest for the Holey Vest spielt ihr den namensgebenden Opa, der mittlerweile etwas in die Jahre gekommen ist. Das macht sich unter anderem dadurch bemerkbar, dass er Dinge an seltsame Orte legt und dann vergisst, wo er sie hingelegt hat. Als er dann eines Morgens beschließt, aufgrund des kalten Wetters seine Strickjacke anzuziehen, kann er sie nicht mehr finden... und da kommt ihr ins Spiel. Steuert Opa durch sein Haus, löst die Rätsel und findet die löchrige Weste!



Im Vergleich zum Original setzt das Remake auf eine Point-and-Click-Steuerung und wirft die alte Tastatur-Steuerung über Bord. Das Inventur wird nun mit grafischen Objekten dargestellt und nicht mehr als reiner Text. Erfreulicherweise wurden auch die Sackgassen entfernt, von denen das ursprüngliche Atari ST-Spiel mehr als genug hatte. Einige neue Animationen kamen ebenfalls hinzu.



Der Autor des Original, Ian Scott, meldete sich kurz nach Veröffentlichung zu Wort und dankte für die "hervorragende Arbeit bei der Überarbeitung des klobigen alten Spiels". Wenn schon der Urheber damit glücklich ist, wie können wir es dann nicht sein? Ihr könnt Grandad komplett kostenlos und in englischer Sprache auf Der niederländische AGS-Userdürfte mittlerweile als Experte für Remakes von obskuren Adventures gelten ( siehe auch "AGS-Remakes: Legenden" ). Diesmal hat er sich einen Atari-ST-exklusiven Titel ausgesucht, der 1992 erschien und damals eher ein Geheimtipp als ein Riesenerfolg war. Also scheinbar genau die richtige Inspiration für arj0n, um diesem Kuriosum mit AGS ein Denkmal zu setzen.Inspielt ihr den namensgebenden Opa, der mittlerweile etwas in die Jahre gekommen ist. Das macht sich unter anderem dadurch bemerkbar, dass er Dinge an seltsame Orte legt und dann vergisst, wo er sie hingelegt hat. Als er dann eines Morgens beschließt, aufgrund des kalten Wetters seine Strickjacke anzuziehen, kann er sie nicht mehr finden... und da kommt ihr ins Spiel. Steuert Opa durch sein Haus, löst die Rätsel und findet die löchrige Weste!Im Vergleich zum Original setzt das Remake auf eine Point-and-Click-Steuerung und wirft die alte Tastatur-Steuerung über Bord. Das Inventur wird nun mit grafischen Objekten dargestellt und nicht mehr als reiner Text. Erfreulicherweise wurden auch die Sackgassen entfernt, von denen das ursprüngliche Atari ST-Spiel mehr als genug hatte. Einige neue Animationen kamen ebenfalls hinzu.Der Autor des Original,, meldete sich kurz nach Veröffentlichung zu Wort und dankte für die "hervorragende Arbeit bei der Überarbeitung des klobigen alten Spiels". Wenn schon der Urheber damit glücklich ist, wie können wir es dann nicht sein? Ihr könnt Grandad komplett kostenlos und in englischer Sprache auf itch.io sowohl für Linux als auch Windows herunterladen.

Grandad and The Quest for The Holey Vest: Was hat der Alte jetzt schon wieder ausgeheckt?

Super Star Trek (1978) meets 25th Anniversary

Super Star Trek (1978) meets 25th Anniversary von AGS-User Manu. In seinem kostenlosen Fan-Projekt würdigt er zwei seiner Lieblingsspiele. Ihr habt es bereits erraten: Es handelt sich zum einen um ein altes, rein textbasiertes Star-Trek-Spiel aus dem Jahr 1978, das der Autor vor allem in der Version des Buchs Basic Computer Games aus dem selben Jahr in- und auswendig kennt. Und zum anderen, wie am unten stehenden Screenshot unschwer zu erkennen, kombiniert er die Spielmechaniken des ersten Titels mit der Präsentation des Grafik-Adventures Star Trek - 25th Anniversary aus dem Jahr 1992.



Die Motivation war zu lernen, wie man mit AGS ein relativ komplexes Spiel programmieren kann. Herausgekommen ist eine neue Version des alten Strategiespiels mit einer grafischen Benutzeroberfläche, bei der das Spielfeld der Hauptbildschirm der Enterprise ist.



In dem Spiel erteilt ihr Befehle, indem ihr mit der Besatzung der Enterprise interagiert: Bittet Sulu, einen Kurs festzulegen, Chekov, die Phaser abzufeuern, oder Spock, euch den Status mitzuteilen. Der Entwickler hat sich sogar die Mühe gemacht, einige Stimmen aus den Episoden aufzunehmen und zu integrieren.



Auf der Ein weiteres Kuriosum bietet der etwas sperrige Titelvon AGS-User. In seinem kostenlosen Fan-Projekt würdigt er zwei seiner Lieblingsspiele. Ihr habt es bereits erraten: Es handelt sich zum einen um ein altes, rein textbasiertes-Spiel aus dem Jahr 1978, das der Autor vor allem in der Version des Buchsaus dem selben Jahr in- und auswendig kennt. Und zum anderen, wie am unten stehenden Screenshot unschwer zu erkennen, kombiniert er die Spielmechaniken des ersten Titels mit der Präsentation des Grafik-Adventuresaus dem Jahr 1992.Die Motivation war zu lernen, wie man mit AGS ein relativ komplexes Spiel programmieren kann. Herausgekommen ist eine neue Version des alten Strategiespiels mit einer grafischen Benutzeroberfläche, bei der das Spielfeld der Hauptbildschirm der Enterprise ist.In dem Spiel erteilt ihr Befehle, indem ihr mit der Besatzung der Enterprise interagiert: Bittet Sulu, einen Kurs festzulegen, Chekov, die Phaser abzufeuern, oder Spock, euch den Status mitzuteilen. Der Entwickler hat sich sogar die Mühe gemacht, einige Stimmen aus den Episoden aufzunehmen und zu integrieren.Auf der itch.io-Seite des Spiels findet ihr eine Anleitung sowie den kostenlosen Download in englischer Sprache für Linux, MacOS und Windows. Außerdem könnt ihr es dort auch direkt im Browser antesten.

Super Star Trek (1978) meets 25th Anniversary: Damals, in der Zukunft

Kaum hat das neue Jahr 2023 begonnen, da verabschiedet sich auch schon wieder das erste Quartal. Es ist also wieder Zeit für Abenteuer!Und damit heiße ich euch Leser herzlich willkommen bei der mittlerweile siebten Ausgabe der "AGS-Highlights", in denen ich euch über die Geschehnisse im Dunstkreis des wohl bekanntesten Indie-Adventure-Erstellungs-Programms der Welt auf dem Laufenden halten möchte.Dabei machen ich keinen Unterschied, ob es sich um kommerzielle oder kostenlose Projekte dreht oder ob es sich um klassische Adventures oder Ausflüge in andere Genres handelt. Jedes AGS-Spiel hat die Chance, seinen Platz bei den vierteljährlichen Highlights zu bekommen.