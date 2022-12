AGS-Highlights 2022 (4) User-Artikel

Teaser Zum Jahresabschluss geben sich anthropomorphe Tiere, eine resolute ältere Dame, ein Serienkiller mit Kürbiskopf, ein Kobold und ein schottischer Geist die Ehre und feiern die besten AGS-Spiele 2022.

Was war noch einmal AGS? Das Kürzel AGS steht für Adventure Game Studio. Diese quelloffene und kostenlose Engine sorgt bereits seit 25 Jahren dafür, dass Hobby-Entwickler möglichst einfach und teilweise sogar ohne Programmierkenntnisse ihren Traum verwirklichen können, ein eigenes Adventure zu erstellen. Eine kleine Einführung zu AGS findet ihr in meinem ersten AGS-Highlights-Artikel

Beyond the Edge of Owslgard





Durch die liebevolle Umsetzung mit hübscher Comic-Pixel-Grafik, vielen knuffigen Animationen, klassischer Steuerung, durchdachten Rätseln, wunderschöner Musikuntermalung sowie tollen deutschen und englischen Sprechern bleiben hier kaum noch Wünsche offen. Damit katapultiert sich das Spiel in meiner persönlichen Rangliste der besten Spiele 2022 (nicht nur AGS-Adventures) ganz weit nach vorne. Ihr könnt Beyond the Edge of Owlsgard auf Eine schöne vorweihnachtliche Überraschung für alle Adventure-Liebhaber kam von Indie-Entwickler WatchDaToast mit seinem beeindruckenden Debüt-Spiel Beyond The Edge of Owlsgard (zum Spiele-Check) . Wenn ihr charmante Pixel-Optik und knackige Rätsel mit einem Retro-Charme zum Wohlfühlen sucht, dann seid ihr hier goldrichtig. Das Abenteuer von Finn, dem jungen Rehbock, führt euch dabei von einer idyllischen Märchenwelt in eine dystopische Zukunft, in der es von euch abhängt, ob die alles zerstörenden Maschinen aufgehalten werden können.Durch die liebevolle Umsetzung mit hübscher Comic-Pixel-Grafik, vielen knuffigen Animationen, klassischer Steuerung, durchdachten Rätseln, wunderschöner Musikuntermalung sowie tollen deutschen und englischen Sprechern bleiben hier kaum noch Wünsche offen. Damit katapultiert sich das Spiel in meiner persönlichen Rangliste der besten Spiele 2022 (nicht nur AGS-Adventures) ganz weit nach vorne. Ihr könnt Beyond the Edge of Owlsgard auf Steam und GOG.com für 24,50 Euro erwerben.

Beyond the Edge of Owlsgard: Nicht weniger als ein "Instant Classic".

GrandMa Badass

Adipson, dass es sich im Nachhinein als Fehler herausgestellt hatte, die erste Episode bereits 2021 vorab zu veröffentlichen. Als man sich entschied, doch lieber ein komplettes Adventure herauszubringen, anstatt das Episoden-Format beizubehalten, führte das dazu, dass Steam die frisch erschienene Vollversion nicht als Neuerscheinung erkannte, sondern jetzt weiterhin das 2021er-Release-Datum beibehält.



Es lohnt sich aber, einmal einen Blick in das Spiel zu werfen. Darin seid ihr in klassischer Point-and-Click-Comic-Manier als titelgebende GrandMa unterwegs, um euren verschwundenden Kater zu suchen. Ihr solltet abgefahrenen Charakteren und derbem Humor zumindest nicht völlig abgeneigt sein. Derzeit findet ihr das Spiel bei Steam zum Preis von 14,99 Euro mit deutschen Texten und Gebrabbel.

GrandMa Badass: Je oller, je doller.

Autumn of Death - Black Friday 2

Danzware, dem wir schon ein Dutzend von Adventures zu verdanken haben. Sein neuestes Werk Autumn of Death - Black Friday 2 ist der Nachfolger zum Freeware-Abenteuer



Falls ihr also Lust habt, einen Slasher-Film der 80er Jahre in Form eines Point-and-Click-Adventures zu spielen, könnt ihr euch Black Friday 2 auf GameJolt für 5 US-Dollar mit englischen Texten herunterladen. Oder ihr werft einen Blick auf den kostenlosen Vorgänger, den ihr in der AGS-Datenbank findet.

Autum of Death - Black Friday 2: Ein Teenager-Schlachtfest.

Das AGS-Jahr 2022 hatte einige Indie-Adventure-Kracher zu bieten. Im Rückblick auf das vierte Quartal erwarten euch noch einmal ein echtes Highlight sowie kleinere Geheimtipps, die ich euch in diesem Artikel präsentieren werde. Im Anschluss werfe ich einen kurzen Rückblick auf das scheidende Jahr, stelle euch meine persönliche Bestenliste mit den fünf AGS-Spielen vor, die mich 2022 am meisten beeindruckt haben. Und ich orakle dann ein wenig, was 2023 in der AGS-Szene passieren wird.