AGS-Highlights 2022 (3) User-Artikel

Was war noch einmal AGS? Wer meine Artikel verfolgt, weiß sicherlich, dass AGS für Adventure Game Studio steht. Diese quelloffene und kostenlose Engine sorgt bereits seit 25 Jahren dafür, dass Hobby-Entwickler möglichst einfach und teilweise sogar ohne Programmierkenntnisse ihren Traum verwirklichen können, ein eigenes Adventure zu erstellen. Eine kleine Einführung zu AGS findet ihr in meinem ersten AGS-Highlights-Artikel

The Excavation of Hob's Barrow

The Excavation of Hob's Barrow: Es ist gar nicht so leicht, die Menschen von eurem Vorhaben zu überzeugen.

Space Quest - A Son of Xenon

Space Quest - A Son of Xenon: Die Abenteuer des jungen Roger Wilco.

Gigant

Gigant: Mit Pixelblut wird hier nicht gespart.

Wenn ihr das hier lest, bedeutet das, dass wir bereits das dritte Quartal des Jahres 2022 hinter uns gelassen haben. Und ihr wisst vielleicht, dass ich das Ende eines Quartals immer zum Anlass nehme, um einen Blick in die Nische der Nische zu werfen.Und damit willkommen bei der mittlerweile fünften Ausgabe der AGS-Highlights. In diesem Artikel geht es um ausgewählte-Spiele, die bei mir in den Monaten Juli, August und September 2022 den größten Eindruck hinterlassen haben. Die AGS-Community zeigt hier erfreulicherweise wieder ihre Stärken: Kommerzielle Adventures, Fan-Adventures und Eigenentwicklungen geben sich die Klinke in die Hand. Wie üblich präsentiere ich euch meine persönlichen Highlights daraus und gebe euch dann einen Überblick, was euch als Nächstes erwartet.Cloak and Dagger Games sind keine Unbekannten mehr in der AGS-Szene, so haben sie zum Beispiel schon mit Titeln wie Football Game oder Sumatra - Fate of Yandi auf sich aufmerksam gemacht. Für ihr neuestes Point-and-Click-Adventure namens The Excavation of Hobb's Barrow (zur News) konnten sie sogar Wadjet Eye Games als Publisher gewinnen. Wer sich jetzt noch an die erste Ausgabe der AGS-Highlights erinnern kann, und sich fragt, warum das neue Werk von Cloak and Dagger Games denn nicht mehrheißt, bekommt von mir aus Respekt ein virtuelles Auf-die-Schulter-Klopfen und erfährt spätestens jetzt, dass der Titel dem neuen Publisher zu kompliziert vorkam und man stattdessen zum allerersten Arbeitstitel zurückgekehrt ist.In der Rolle der Antiquarin Thomasina Bateman stürzt ihr euch in ein Folk-Horror-Abenteuer im englischen Örtchen Bewlay, um dort Recherchen für euer Buch über englische Hügelgräber durchzuführen. Selbstverständlich läuft nicht alles so glatt, wie ihr euch das vorgestellt habt. Dafür dürft ihr euch auf etwa sieben Stunden wohliges Grusel-Rätseln einstellen. Für mich ist es DAS Highlight in diesem Quartal, mehr dazu findet ihr auch in meinem Spiele-Check . Ihr könnt The Excavation of Hob's Barrow inklusive starker englischer Sprachausgabe sowohl bei Steam GOG und bei Humble erwerben. Der Preis ist bei allen Plattformen unterschiedlich, mehr als den regulären Preis von 14,99 Euro müsst ihr aber nirgendwo zahlen.Aufmerksame Leser meiner User-Artikel wissen bereits, dass neben King's Quest insbesondere auch Space Quest eine scheinbar nie versiegende Inspirationsquelle für Fan-Adventures, respektive -Remakes, ist. Diesmal darf ich euch ein Prequel aus der Feder vonvorstellen: Mit Space Quest - A Son of Xenon ist dem Indie-Entwickler in Zusammenarbeit mit AGS-Usereine rundum gelungene Hommage geglückt. Moment, das Spiel kennt ihr bereits? Es ist doch schon zwei Jahre alt?!Richtig und falsch zugleich, denn im Jahr 2020 erschien ein kleiner Teil des Spiels als Vorgeschmack auf das, was den Spieler noch in Zukunft erwartet. Und die Zukunft ist jetzt! A Son of Xenon erzählt die Vorgeschichte von Roger Wilco auf seinem Heimatplaneten, wie er als junger Ingenieur in den Bann einer mysteriösen Schönheit gerät und in sein erstes Weltraumabenteuer gezogen wird, noch bevor er als berüchtigter Weltraumhausmeister das All unsicher macht.Die Optik, Steuerung und Sounduntermalung imitiert wunderbar das damalige Space Quest 3 -Feeling. Die Rätsel sind gut durchdacht und fast durchgängig logisch, hier übertrifft die Kopie zeitweise sogar die Vorlage. Natürlich dürfen dämliche Tode nicht fehlen, was vor allem wohl die Hardcore-Sierra-Fans freuen wird. Also immer dem Motto treu bleiben: "Save early, save often!"Wie es sich für ein Fan-Adventure gehört, ist es selbstverständlich kostenlos erhältlich. Ihr könnt es direkt auf der AGS-Seite herunterladen , die Texte sind komplett in Englisch gehalten.Die südkoreanische AGS-Userhat in den letzten zwei Jahren immer wieder fleißig Freeware-Adventures veröffentlicht, die als Gemeinsamkeit monströse Insekten oder sonstiges Getier sowie Pixel-Splatter zu bieten hatten. Sein erstes kommerzielles Adventure Gigant schlägt in die gleiche Kerbe und präsentiert sich als Monster-Schocker. Dies ist für AGS und auch das Adventure-Genre durchaus ungewöhnlich und verdient daher auch hier eine Erwähnung.Der Schauplatz ist Seoul, Südkorea. Ihr spielt den arbeitslosen Da-hoon, dem ein Teilzeitjob mit äußerst guter Bezahlung angeboten wird. Dazu müsst ihr nur ein paar Körperteile einer riesigen Kreatur verladen, was kann da schon schiefgehen?So einiges, so dass der Großteil des Spiels daraus besteht, vor "Gigant" zu fliehen.Leider reichen die Rätsel nicht an die sonst nette Horror-Atmosphäre und schrullig-splatterige Pixel-Optik heran, aber wenn der Entwickler sich in Zukunft auch selbst weiterentwickelt, dürften wir bald auch von ihm einen echten Splatter-Klassiker erwarten. Wenn euch das neugierig gemacht hat, findet ihr die vorherigen ukz530-Spiele allesamt bei itch.io kostenlos zum Download in englischer Sprache. Für Gigant möchte der Entwickler bei Steam 3,29 Euro haben.