AGS-Highlights 2022 (2) User-Artikel

Teaser Horror- und Splatterfilm-Autor trifft auf Glam-Metal-Teddybären und muss versuchen, von einem Asteroiden zu entkommen, auf dem Wissenschaftler daran arbeiten, alte ägyptische Mumien wiederzubeleben.

Was war noch einmal AGS? Wer meine Artikel verfolgt, weiß sicherlich, dass AGS für Adventure Game Studio steht. Diese quelloffene und kostenlose Engine sorgt bereits seit 25 Jahren dafür, dass Hobby-Entwickler möglichst einfach und teilweise sogar ohne Programmierkenntnisse ihren Traum vom Adventure-Erstellen verwirklich können. Eine kleine Einführung zu AGS findet ihr in meinem ersten Wer meine Artikel verfolgt, weiß sicherlich, dass AGS für Adventure Game Studio steht. Diese quelloffene und kostenlose Engine sorgt bereits seit 25 Jahren dafür, dass Hobby-Entwickler möglichst einfach und teilweise sogar ohne Programmierkenntnisse ihren Traum vom Adventure-Erstellen verwirklich können. Eine kleine Einführung zu AGS findet ihr in meinem ersten AGS-Highlights-Artikel

Nightmare Frames

Nightmare Frames: Was für eine nette Einladung!

Clotilde Soffritti in Never Double Park your Space Ship

Clotilde Soffritti in Never Double Park your Space Ship: Eigenartige Gestalten gibt es hier zuhauf.

Sphonx

Sphonx: Im Dunkeln ist gut... rätseln.

So könnte zumindest der Inhalt eines Spiels klingen, das mehrere der hier vorgestellten Point-and-Click-Adventures kombiniert. Vielleicht ist es aber besser so, dass sich jedes dieser Spiele nur einem Teilaspekt dieser absurden Story-Idee widmet.Und damit willkommen bei der mittlerweile vierten Ausgabe der AGS-Highlights. In diesem Artikel geht es um ausgewählte-Spiele, die bei mir im zweiten Quartal dieses Jahres den größten Eindruck hinterlassen haben. Wie üblich präsentiere ich euch hier meine persönlichen Highlights der letzten drei Monate und gebe euch dann einen Überblick, was euch als nächstes erwartet.Mein absoluter Favorit in diesem Quartal, und bisher mein heißester Anwärter für mein persönliches Adventure des Jahres, ist Nightmare Frames (zum Spiele-Check) von Postmodern Adventures. Das liegt hauptsächlich an dem angenehmen Rätsel-Flow, den das Indie-Abenteuer bei mir erzeugt hat, in Verbindung mit der spannenden Geschichte im 1980er-Jahre-Setting und der liebenvollen Old-School-Präsentation.In Nightmare Frames geht es um den Horror-Drehbuchautor Alan Goldberg auf der Suche nach dem gruseligsten Horrorfilm aller Zeiten. Der Streifen gilt schon lange als verschollen und man sagt ihm nach, dass es furchtbare Konsequenzen hätte, wenn man ihn ansieht. Aber eigentlich geht es auch um eine Reise von Goldberg, um zu sich selbst zurückzufinden und sein Leben wieder in den Griff zu bekommen. Das alles schön garniert mit 1980er Referenzen, vor allem zu Filmen dieser Zeit.Von mir auf jeden Fall eine große Empfehlung, mit der Einschränkung, dass es bisher keine deutsche Lokalisation gibt. Wenn euch die englischen (oder spanischen) Texte allerdings ausreichen und ihr ein Faible für das Horror-Genre sowie klassische Point-and-Click-Adventures mit gut designten Rätseln habt, dürft ihr bedenkenlos entweder bei Steam oder itch.io zugreifen und euch auf eine nostalgische Reise in die 1980er Jahre freuen. Der reguläre Preis liegt bei 10,99 Euro, dafür bekommt ihr je nach Spieltempo etwa sechs bis acht Stunden gute Unterhaltung. Wenn ihr vorab einmal in das Spiel hineinschauen möchtet, findet ihr auf beiden Plattformen auch eine Demoversion zum kostenlosen Download.Beim Comic-Adventure mit dem leicht sperrigen Namen Clotilde Soffritti in Never Double Park your Space Ship handelt es sich bereits um das zweite Spiel mit der Protagonistin Clotilde Soffritti, die 2019 in dem kaum weniger sperrig benannten Clotilde Soffritti in Never Buy a Used Spaceship ihr Debüt feierte. Der italienische Zeichner und Entwicklerentführt euch in beiden Spielen jeweils für eine halbe Stunde in sein liebevoll gestaltetes Science-Fiction-Universum, das von allerlei interessanten Charakteren bevölkert wird.In der neuesten Ausgabe seiner Reihe sitzt ihr als Clotilde Soffritti zunächst auf einem Meteor fest und werdet anschließend per Anhalter zum Planeten Byroldo mitgenommen, auf dem ihr euch mit Beamten-Robotern und anderen interessanten Personen beschäftigen müsst.Beide Spiele sind kostenlos und in englischer Sprache auf itch.io erhältlich und dürften euch jeweils etwa eine Mittagspause lang unterhalten. Den Download des ersten Teils findet ihr hier , den des zweiten Teils hier Dieses kurze Abenteuer entstand ursprünglich innerhalb des AGS-Community-Events "MAGS", bei dem die teilnehmenden Entwickler innerhalb eines Monats ein fertiges Spiel erstellen und sich dabei grob an das vom Organisator vorgegebene Thema halten. Ab und zu werden diese kleinen Werke dann noch weiter aufpoliert und neu veröffentlicht.Solch eine Überarbeitung erhielt auch Sphonx vom AGS-User, der in diesem Spiel das alte Ägypten mit Science-Fiction vermischt. Ihr befindet euch in einer ägyptischen Ausgrabungsstätte und steuert den jungen Archäologen Iggy Dias. Dieser unterstützt den erfahrenen Wissenschaftler Dr. Nowicz bei seinen Forschungsarbeiten an einem Strahl, der konservierte Zellen wieder zum Leben erwecken können soll. Die abwartende Haltung von Dr. Nowicz strapaziert aber bald eure Geduld, so dass ihr euch eines Nachts zum Demumifizierungs-Strahl schleicht, um ihn selbst einmal auszuprobieren...Für etwa drei Euro dürft ihr euch ins Abenteuer stürzen, eine kostenlose Demoversion steht ebenfalls zur Verfügung. Beide Downloads in englischer Sprache findet ihr auf der itch.io-Seite des Spiels