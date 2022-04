Teaser Kann eine einsame Samstagnacht helfen, die perfekte Welle zu finden? Sollte ein Krieg mit Wortwitz statt persönlicher Rakete beendet werden? Und träumen Roboter von Eiscreme oder gedämpften Huscheln?

Perfect Tides

Perfect Tides: Ein Nostalgie-Trip zum Anfang des neuen Jahrtausends.

Saturday Night is the Loneliest Night of the Week

Saturday Night is the Loneliest Night of the Week: Wie bin ich schon wieder hierher gekommen?



Personal Rocket

Personal Rocket: Nur weil ihr paranoid seid, heißt das nicht, das sie NICHT hinter euch her sind...



Maniac Metalhead Mania 2

Maniac Metalhead Mania 2: Randvoll gespickt mit Anspielungen...

Man mag es kaum glauben, aber das erste Quartal 2022 ist schon wieder vorbei. Erfreulicherweise ist im Zeitraum Januar bis März einiges in der AGS-Community passiert - warum also bis zur Jahreshälfte warten und nicht jetzt schon einen Blick auf die Highlights aus dem Dunstkreis der-Engine werfen?Der leicht kryptische Teaser-Text sollte euch natürlich schon einmal Hinweise auf die bevorstehenden Abenteuer geben, die ich euch in diesem Artikel näher bringen möchte. Wie bereits im letzten Jahr stelle ich euch in dieser Reihe ausgewählte AGS-Neuerscheinungen aus dem kommerziellen und kostenlosen Bereich vor und wage danach einen Blick in die nähere AGS-Zukunft.Die schönste Überraschung in diesem Quartal bietet aus meiner Sicht die Veröffentlichung von Perfect Tides , einer Hommage an das Erwachsenwerden in den 2000er Jahren aus der Feder von, die ihr vielleicht von ihrem Webcomickennt.Das Projekt wurde erstmals durch eine Kickstarter-Kampagne Anfang 2018 bekannt, bei der etwa 1.000 Unterstützer eine Summe von knapp über 53.000 US-Dollar investierten. Vier Jahre Entwicklungszeit später ist es nun endlich erschienen.Perfect Tides ist ein Point-and-Click-Adventure über die spaßigen, seltsamen, entfremdenden und auch manchmal quälenden Gegebenheiten des Teenagerdaseins im Jahr 2000. Ihr übernehmt die Rolle von Mara, einer internetbesessenen jungen Schriftstellerin, die auf einem sogenannten Inselparadies lebt. Die Geschichte wird in vier Jahreszeiten erzählt und behandelt dabei die Schönheit und Stille der Insel, die Turbulenzen des Familienlebens und der öffentlichen Schule auf dem Festland sowie die sich ständig verändernde Suche nach Liebe, Freundschaft und neuen Erfahrungen.Die Abenteuer von Mara sollten euch für etwa 4 - 5 Stunden unterhalten können. Ihr könnt die komplett englische PC- und Mac-Versionen zum regulären Preis von 12,49 Euro auf Steam oder 14,99 US-Dollar DRM-frei auf itch.io erwerben.Ein abgefahrenes kleines Adventure beschert euch das US-Indie-Studio Spring Street On-Line. Dahinter steckt unter anderem der Entwickler, auf dessen größeres Projekt Kola Queen ihr schon gespannt sein dürft. Der Titel des Spiels könnte euch bekannt vorkommen, denn schonsang 1945. Allerdings handelt es sich hierbei eher nicht um eine spielerische Umsetzung des Sinatra-Klassikers, sondern um eine seltsame kurze Geschichte, die Elemente aus Zeit- und Dimensionsreisen beinhaltet.Das erste, was euch vermutlich bei dem Spiel auffallen wird, ist die charmante EGA-Pixel-Optik, die stark auf Dithering als Stilmittel setzt. Damit erinnert sie an Sierra-Klassiker wie Laura Bow - The Colonel's Bequest aus dem Jahr 1989. Die Steuerung ist allerdings recht modern. Ihr müsst euch also nicht mit einem Text-Parser auseinandersetzen, sondern dürft mit der linken Maustaste "interagieren" und mit der rechten Maustaste "anschauen". So steuert ihr den Hauptcharakter Nate durch die Pixel-Welt und versucht rauszufinden, warum ihr an diesem seltsamen Strand angespült wurdet...Den kostenlosen Download für PC in englischer Sprache findet ihr auf itch.io. Der Trip durch die Pixel-Welten dauert in etwa eine halbe Stunde.Nun begeben wir uns in die Welt von Paranoia und Einsamkeit, in die Übel des Kapitalismus und des Zu-vielen-Internetsurfens, in den Gegensatz der materiellen Welt und des okkulten Universums. In die Welt von Personal Rocket , geschaffen vom Indie-Entwickler Orbis Tertius Games.Ihr merkt schon, hier geht es etwas düsterer zu Sache. In der Rolle des Computeringenieurs Cole Fisher versucht ihr, die düsteren Machenschaften eures ehemaligen Arbeitgebers zu durchkreuzen und zu verhindern, dass dieser die Weltherrschaft an sich reißt... Also verkriecht ihr euch in eurer Wohnung, hackt euch durch endlose labyrinthische Verbindungen und sammelt so viele Daten wie möglich, um die größte Verschwörung der Menschheitsgeschichte aufzudecken.Was wirklich hinter der ganzen Sache steckt, könnt ihr ab sofort selbst herausfinden. Die englischen PC- und Linux-Versionen könnt ihr für 6,66 Euro auf Steam oder 7,77 US-Dollar auf itch.io herunterladen.Ganz frisch erschienen ist der zweite Teil von, einer humorvollen Mischung ausund Metal. Kommt euch bekannt vor? Vielleicht habt ihr ja im letzten Jahr den Maniac Mansion-Abschnitt im Artikel Fan-Adventures: LucasArts gelesen.hat hier wieder zugeschlagen und ein witziges kleines Adventure erschaffen, das vor allem Metal-Fans viel Freude bereiten sollte. Allerdings solltet ihr nichts gegen derbe Ausdrucksweisen und manchmal alles andere als feinsinnigen Humor haben, wenn ihr euch auf das Spiel einlassen möchtet. Die Geschichte ist dabei relativ belanglos: Ihr müsst euren Bruder aus den Fängen der Schlager-Mafia befreien. Der Weg dorthin ist aber durchaus amüsant.Macht euch doch einfach selbst ein Bild, den kostenlosen Download vonfindet ihr in deutscher und englischer Sprache im Maniac Mansion Mania-Forum . Den ersten Teil könnt ihr natürlich ebenfalls noch kostenlos herunterladen