Teaser Age of Empires 2 ist für mich das beste RTS-Game. Umso mehr habe ich mich auf einen hoffentlich würdigen, neuen Serienteil gefreut. Ende Oktober 21 war es soweit, und seitdem Spiele ich AoE4.

Das ist Age of Empires 4

Grafisch ist AoE4, gerade wegen der sich organisch zusammensetzenden Gebäude, ein echter Hingucker. Meine leichte Pre-Release-Skepsis löste sich so schnell in Rauch auf.

Anders als in AoE2: Die Völker





In Age of Empires 2 gibt es, einschließlich der gerade erst erschienenen Erweiterung Dynasties of India, 42 Völker. In Age of Empires 4 gibt es erstmal acht. Die 42 Völker unterscheiden sich aber untereinander etwas weniger stark als bei Age of Empires 4. Die Hauptunterschiede in Age of Empires 2 sind die Boni, die Spezialeinheiten und der Zugriff auf den Technologiebaum (beispielsweise haben die Briten keinen Zugriff auf das für die Reiterei sehr wichtige Bloodlines-Upgrade). Das "Grundgerüst" ist jedoch dasselbe. Dadurch sind die Unterschiede der Völker für neue und noch nicht so erfahrene Spieler nicht so groß. Auf höherem Niveau wirken sich die Unterschiede dann jedoch kriegsentscheidend aus. So eignen sich manche Völker nur für bestimmte Maps wirklich oder sind der Hard-Counter gegen ein bestimmtes Volk. Um das wirklich ausspielen zu können, müsst ihr als Spieler jedoch auch einer Strategie folgen, die die Stärken des Volks wirklich zur Geltung kommen lässt. Otto-Normalspieler wird so tief gar nicht einsteigen. Die Völker bei Age of Empire 4 unterscheiden sich hingegen so stark, dass die massiven Unterschiede sofort auffallen. Das führt auch dazu, dass ihr, vergleichbar mit Star Craft 2, jedes Volk separat lernen müsst. Außerdem erfolgt der Aufstieg in ein neues Zeitalter jetzt nicht mehr per Klick auf ein Icon im Dorfzentrum. Ihr müsst stattdessen eines von zwei möglichen Monumenten bauen, die wiederum komplett unterschiedliche Vorteile bringen, so dass ihr innerhalb desselben Volkes sehr unterschiedliche Strategien fahren könnt. Das Balancing, gerade für den Multiplayer, wird durch die krassen Unterschiede natürlich erschwert und ist stets im Fluss, da Spieler auch immer wieder mit neuen Strategien aufwarten, beispielsweise zunächst vermeintlich völlig overpowerte Völker oder Strategien doch countern können.

Weitere wichtige Unterschiede zu AoE2 Eine beliebte Strategie in Age of Empires 2 war es, Gebäude als "Mauern" zu setzen und so Barrieren zu kreieren. Das geht in AoE4 nicht mehr. Ihr könnt Gebäude zwar auf benachbarte Tiles setzen. Für umherlaufende Einheiten bleibt dazwischen aber genug Platz. Dadurch wird das Spiel zunächst offener und letztlich auch etwas dynamischer. Um eurem Gegner "Du kommst hier net rein" zu signalisieren, müsst ihr jetzt zwingend Palisaden oder Mauern bauen. Und Mauern bieten euch jetzt erstmals die Möglichkeit, wie in Strongholds, Einheiten darauf zu positionieren. Der Aufgang erfolgt über Türme oder Tore. Erhöht stehende Einheiten haben eine erhöhte Sichtweite, machen aber keinen Bonusschaden. Auch der Bonusschaden aus AoE2 für die am Hügel aus erhöhter Position kämpfende Einheit wurde gestrichen. Es gibt ganze Strategien die sich damit befassen, mittels Mauern Stück für Stück immer größere Teile der Map zu kontrollieren. Sie sind allerdings auch anfällig gegen schweres Belagerungsgerät wie Bombarden. Rammen und Belagerungstürme zimmern eure Infanteristen auf dem Schlachtfeld.



Im Singleplayer oder 1v1 konntet ihr Gold über dessen Abbau, das Einlagern von Reliquien und den Verkauf von Rohstoffen erhalten. Jetzt bringen euch Reliquien, die entsprechende Technologie vorausgesetzt, alle Ressourcen. Die neuen Heiligen Stätten, derer es normalerweise drei auf der Karte gibt, generieren auch Gold für euch, wenn ihr sie kontrolliert. Außerdem ist der Sieg euer, wenn ihr lange genug alle Heiligen Stätten haltet. Der Ressourcenverkauf für Gold ist weiterhin möglich. Außerdem gibt es neutrale Marktplätze, zu denen ihr jetzt von eurem Marktplatz aus Esel schicken könnt. Die kommen dann mit Gold beladen zurück. Das ging in AoE2 nur in Team-Games von Spielermarkt zu Spielermarkt mit Marktkarren. Dazu kommen noch diverse völkerspezifische Möglichkeiten für den Zusatzverdienst von Gold. Beispielsweise können englische Farmen Gold generieren, die Jagdhütten der Rus generieren Gold, wenn sie im Wald stehen oder der chinesische Steuereintreiber stattet zum Beispiel einheitenproduzierenden Gebäuden einen Besuch ab, denn dort wird für jede gebaute Einheit eine Steuer hinterlegt. Insgesamt gibt es jetzt viel mehr Möglichkeiten an Gold zu kommen. Die angenehme Konsequenz ist, dass ihr auch im Lategame, wenn auch etwas eingeschränkter als mit brummenden Minen, an Gold kommt. Das Lategame artet also nicht in einen "Trashwar" aus, also keine Schlacht, an der nur noch billig mit Nahrung und Holz herzustellende Einheiten beteiligt sind. Das ist aber in gewisser Weise auch nötig, denn andernfalls könntet ihr starke Fortifikationen kaum knacken. Auch wenn eure Infanterie, hier ist ein weiterer Unterschied, jetzt Rammen und Belagerungstürme im Feld zimmern kann.



Eine weitere Besonderheit hinsichtlich der Reliquien ist, dass ein Mönch sie jetzt bei sich tragen muss, um per ikonischem "Wololo" gegnerische Einheiten zu bekehren. Bekehrt werden dann aber nicht nur einzelne Einheiten, sondern alle Einheiten in einem gewissen Umkreis. Da sich so ein Mönch aber recht leicht snipen lässt und die Reliquien für die Ressourcengewinnung so wichtig sind, ist das "Wololo" in AoE4 weitestgehend verstummt.



Neu gestaltet wurden die Hotkeys. Die Hotkeys für den Gebäudebau verteilen sich standardmäßig weiterhin über "Kästen". Allerdings sprecht ihr jetzt nicht zivile oder militärische Gebäude mit dem ersten Tastendruck an, sondern ein Zeitalter. Mit dem zweiten Tastendruck wählt ihr dann das gewünschte Gebäude des Zeitalters.



Eine erhebliche Änderung gibt es bei der Nahrung: Das Fleisch von getöteten Tieren verrottet nicht mehr. Getötete Tiere bleiben einfach liegen, bis Dörfler die Ressourcen sukzessive wegtragen oder ein Scout, entsprechende Technologie vorausgesetzt, den Kadaver zum Beispiel zum Dorfzentrum oder einer Mühle schleppt. Ihr könnt also jetzt überall auf der Karte sogar mit Scouts jagen und die Kadaver dann transportieren. Die Rus bekommen für das Töten von Tieren sogar Gold. Das finde ich eine sehr angenehme Neuerung, da ihr beim Aufsammeln der Nahrung etwas weniger Micro benötigt und auch wenn ihr beim Schafe ausschlachten gestört werdet, die Konsequenzen nun zumindest einen Tick weniger gravierend sind. Die Schafe, einmal gefunden, bewegen sich übrigens nur noch sehr langsam über die Karte. Flott geht es hingegen, wenn sie, und das passiert automatisch, einem Scout folgen wie die Kinder dem Rattenfänger von Hameln. Ihr könnt sie dann bequem beim Dorfzentrum oder einer Mühle abliefern.



Sehr ungewohnt im Kampf waren zunächst die "Homing Missiles". Denn anders als in AoE2 treffen Pfeile immer. Ein Ausweichen ist nicht mehr möglich. Hier wurde AoE4 weniger micro-lastig. Überhaupt haben die Entwickler zahlreiche Designentscheidungen hinsichtlich der Microlastigkeit hinterfragt und insgesamt das Micro ein wenig reduziert. Umso erstaunlicher mutet es zunächst an, dass Scouts nicht mehr automatisch die Karte erkunden können. Dabei wurde das erst mit AoE2:DE eingeführt. Ich begrüße diese Entscheidung, da die Bedeutung des Scouts deutlich zugenommen hat. Er entdeckt die wichtige Nahrung, sammelt die Schafe ein und geleitet sie zum Zielort, entdeckt Heilige Stätten und die wichtigen Reliquien. Und die paar Klicks für mittels "Shift" aneinandergereihte Befehle sollte jeder hinkriegen.



Schließlich gibt es auch eine Änderung hinsichtlich der Gold- und Stein-Spots. Ein Gold-Spot spawnt jetzt nicht mehr auf einzelnen Tiles, zwischen denen es auch mal eine Lücke gibt, sondern Steine und Gold werden quadratisch, praktisch gut auf der Karte platziert. Das reduziert die Micro-Anforderungen an das Placement der Mine.



Ihr seht anhand dieser, sicher nicht vollständigen, Beschreibung und Einschätzung von zahlreichen spielmechanischen Änderungen, dass sich Age of Empires 4, auch wenn es die etablierte und populäre Grundstruktur von Age of Empires 2 übernommen hat, im Kleinen wie im Großen spürbar anders spielt. Teils sind die Entscheidungen auch mutig. Und das ist gut so. Denn mit Age of Empires 2, Age of Empires 2 HD und Age of Empires 2: Definitive Edition, für die es auch immer wieder neue Erweiterungen gibt, gibt es ja ein sehr gutes, über die Jahre evolutioniertes, Spiel. Es wäre Quatsch gewesen, eine Kopie zu programmieren. Und ich finde, Relic Entertainment hat an vielen spannenden und richtigen Stellschrauben gedreht um ein anderes, gutes und doch auch traditionsreiches Spielerlebnis zu bieten. Dass das gelungen ist, zeigt meiner Meinung nicht nur, dass erfahrene Amateure wie ich, Vollzeit-Caster/Spieler wie



Welche Unterschiede sind euch besonders aufgefallen? Anzeige AoE4 setzt auf hochwertig produzierte Kampagnenvideos und freischaltbare Dokus.

In der Serie "Mein Xbox-Game-Pass-Spiel des Monats" stelle ich euch für jeden Monat den Neuzugang vor, der mich vorab am meisten gereizt hat. Der Artikel folgt, wenn ich das Spiel hierfür ausreichend gespielt habe, was nicht immer zeitnah zur Aufnahme in den Abo-Dienst der Fall ist.Mein Highlight der Xbox-Game-Pass-Neuerscheinungen im Oktober 21 war, als Fan der Reihe seit den Anfängen, Age of Empires 4 (im Test) . Dank der lebendigen AoE-Szene gab es immer wieder neue Inhalte für Dawn of the Dukes im User-Artikel ). Microsoft veröffentlichte dann auch sogenanntefür Age of Empires 1, 2 und 3. Age of Empires 2: DE undwerden auch weiterhin mit Erweiterungen versorgt. Einen sehr guten, persönlichen Überblick über die Reihe verschafft euchin seiner zweiteiligen Artikelreihe "Mein AoE-Rückblick" ( Teil 1 Teil 2 ). In Age of Empires 4 habe ich mittlerweile alle Kampagnen durchgespielt, mich im Multiplayer gemessen und eine der Meisterschaften, nämlich für das Heilige Römische Reich, auf das höchte Level geschraubt. Seit Release hat Entwickler Relic Entertainment Age of Empires 4 nochmal deutlich vorangebracht. Warum Age of Empires 4 so gut ist und wie es weitergehen könnte, verrate ich euch in diesem Artikel. Der ist allerdings kein Test, sondern schildert euch vielmehr die mir wichtigen Spielerfahrungen mit dem neuesten Teil der Traditionsreihe.Ganz kurz möchte ich euch aber auch noch auf zwei andere Oktober-Highlights hinweisen und euch ans Herz legen: Die Early-Access-Version, bei Microsoft Game Preview genannt, von Everspace 2 (im Spiele-Check) , ein toller Weltraum-Looter-Shooter, und, neu für alle PC-Spieler,, das ich schon begeistert im Koop auf der Xbox durchgespielt hatte (ein Artikel wird noch folgen).Wie, ihr spielt nicht seit 1997 die Age-of-Empires-Reihe? Kein Problem, dann steigt einfach jetzt mit den Definitive Editions oder dem vierten Teil ein! Age of Empires 4 ist ein Echtzeitstrategiespiel. Ihr startet standardmäßig mit einem Dorfzentrum und einer Handvoll Dörfler. Mit denen errichtet ihr Gebäude und baut die Ressourcen Nahrung, Holz, Stein und Gold ab. Die steckt ihr dann in die Infrastruktur, Forschung und natürlich Einheiten. Auch solche, die kämpfen können. Und mit denen besiegt ihr im Idealfall euren Kontrahenten. Dabei entwickelt ihr euch auch durch verschiedene Zeitalter und schaltet so neue Gebäude, Einheiten und Forschungsmöglichkeiten frei. Age of Empires 4 bietet euch also klassische Echtzeitstrategie mit Basisbau. Von großer Bedeutung ist das Schere-Stein-Papier-Prinzip zwischen den verschiedenen Einheiten. Speerkämpfer schlägt Leichte Kavallerie, Bogenschützen schlagen Speerkämpfer, Leichte Kavallerie schlägt Bogenschützen. Sehr gut gemachte und immer wieder erweiterte Tutorials erklären euch alle Grundfunktionen des Spiels, erleichtern den Einstieg und Fortschritt und machen Spaß. Übrigens: Das ebenfalls von Relic Entertainment entwickelte Company of Heroes 2 (im Test) spielt sich komplett anders. Wenn ihr ein Spiel in dieser Richtung mögt, schaut euch Iron Harvest (im Test Erweiterung Operation Eagle im Spiele-Check ) von King Arts an.Hinsichtlich der Präsentation gelingt Relic Entertainment sehr viel. Allerdings wurde bereits vor Release heftig über die Grafik diskutiert. In die Kritik gerieten insbesondere die Waffengrößen und auch der leicht comichafte Artstyle. Die Waffen, deren Größe der Unterscheidbarkeit der Einheiten dienen sollte, wurden seitdem etwas geschrumpft. Das Einheitendesign finde ich passend, die Waffengröße auch. Die Einheiten sind allerdings stark durch die Farbe des Spielers dominiert, was mir die Unterscheidbarkeit anfangs erschwert hat. Diese Hürde habe ich aber mittlerweile genommen. Von Anfang an als fantastisch empfand ich das "Weltendesign": Nie entwickelten sich selbstgebaute Basen in einem Echtzeitstrategiespiel schöner und organischer als in Age of Empires 4. Da möchte ich fast gar nicht mehr Krieg führen, sondern nur noch eine hübsche Siedlung bauen. Age of Empires 4 sieht fast schon aus wie ein Gemälde. Auch die Sprachausgabe möchte ich in den höchsten Tönen loben, namentlich die Antworten der Einheiten. Die sind nicht nur zum jeweiligen Volk, also zum Beispiel "Deutsche" oder Engländer, passend. Sie passen sogar zum jeweiligen Zeitalter. Der Arbeiter wird euch im Dunklen Zeitalter eine andere Antwort geben als im Imperialzeitalter. Sprache im Wandel. Stark!