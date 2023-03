Age of Empires 2 Definitive Edition (Konsole) User-Artikel

Teaser Microsoft traut sich, das komplexe RTS Age of Empires 2 auf die Konsole zu bringen. Der erkennbar betriebene Aufwand für UI, Steuerung und Einführung hat sich gelohnt!

Age of Empires 2: Kleine Einführung

Die Tutorial-Kampagne mit William Wallace und die Challenges in der "Art of War" wurden komplett überarbeitet und führen euch sehr gut in Spiel und neue Gamepad-Steuerung ein.

Geht nicht? Geht doch!





Ihr könnt jetzt entweder mit der komplett überarbeiteten und auf die neue Steuerung angepassten Tutorial-Kampagne um William Wallace, deren erste Mission beim ersten Spielstart automatisch geladen wird, loslegen oder noch weiterlesen und erfahren, warum die Umsetzung hervorragend und damit eine echte Überraschung ist. Auch die Übungs-Herausforderungen in "The Art of War" sind alle komplett an die Controller-Steuerung angepasst und neu vertont worden. So lernt ihr beispielsweise, wie man ein Wildschwein richtig erlegt (boar lure) oder was ein "Fast Castle" ist und wie man das spielt. Und wenn ihr die eiserne Grundregel, dass das Dorfzentrum immer etwas produzieren muss, missachtet, ertönt eine mahnende Stimme und erinnert euch daran.



Steuerungstechnisch bewegt ihr euch mit den Sticks über die Karte und zoomt. Mit "A" wählt ihr Einheiten und Gebäude aus oder gebt Laufbefehle. Per "X" schickt ihr Militäreinheiten an den Zielort und lasst sie auf dem Weg alles kurz und klein schlagen. Ihr wählt eine Einheit mit "A" aus. Mit "Doppel-A" wählt ihr alle Einheiten des Typs im Sichtbereich aus. Mit gedrückter "LT"-Taste könnt ihr weitere Einheiten hinzufügen. Haltet ihr "A" gedrückt, vergrößert sich der Cursor zu einem immer größer werdenden, am Ende aber auch nicht riesigen, Kreis, und alle Einheiten innerhalb des Kreises werden beim Loslassen von "A" ausgewählt.



Mit "RT" könnt ihr ein Radialmenü aufrufen, um beispielsweise ein Gebäude zu platzieren, zu dem dann automatisch Dörfler als Bauarbeiter strömen. Habt ihr eine Einheit, mehrere Einheiten oder ein Gebäude ausgewählt, öffnet sich per RT ebenfalls ein passendes Radialmenü. So könnt ihr beispielsweise den "Stance" (Attacke, Defensive, Patrouille und mehr) von Einheiten ändern, die Formation wechseln oder etwas erforschen oder bauen. Es gibt oben links auch eine Queue die euch zeigt, was ihr gerade baut und erforscht. Auf "Y" legt das Spiel jeweils eine Standardfunktion. Bei ausgewähltem Dorfzentrum ist das die Dörfler-Produktion, bei der Burg die Produktion der Spezialeinheit.



Mit "RB" ruft ihr die Minimap auf, könnt auf ihr navigieren und per "Y" an den Ort des Cursors springen. Ihr könnt überall Befehle, zum Beispiel beim Bauen oder Navigieren, mit gedrückter "LT"-Taste aneinanderreihen. Das klappt auch auf der Minimap, wenn ihr beispielsweise eurem Scout auf der Minimap Wegpunkte zuweist.



Das Digipad spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. "Oben" sind die Dörfler, "rechts" die Mönche, "links" Dörfler und "unten" springt ihr zum Dorfzentrum. Haltet ihr "LT" gedrückt ändert sich die Belegung. Dann steuert ihr, je nach Richtung, alle Militäreinheiten, Infanterie, Kavallerie oder Belagerungswaffen an. Standardmäßig springt ihr per "druck" in die Richtung einzelne Einheiten durch. Bei den Militäreinheiten wird klugerweise zuerst ein Scout, falls vorhanden, angewählt. Wenn ihr eine Richtung gedrückt haltet, werden alle Einheiten des Typs angewählt. Ihr könnt das aber, wie sehr (!) vieles, in den Einstellungen umkonfigurieren. Ich habe es mir so eingestellt, dass ich zusätzlich per "Doppel-Druck" alle Einheiten des gewünschten Typs im aktuellen Sichtbereich anwähle. Das ist zum Beispiel dann sehr hilfreich, wenn ich schnell meine Angriffsarmee zusammen mit direkt in die Feindbasis produzierten Einheiten wohinschicken oder in einer Kontrollgruppe zusammenfassen möchte. An allen Ecken und Enden werdet ihr merken, dass euch die Steuerung versucht, alles so leicht wie möglich zu machen und die Geschwindigkeits- und Präzisionsnachteile des Gamepads mit cleveren Steuerungsideen zu kompensieren. Im Help Index findet ihr alle wichtigen Infos und Beschreibunge zur Controller-Steuerung.



Ihr könnt übrigens zwischen dem Standard-UI und dem Advanced-UI umschalten. Als fortgeschrittener Spieler solltet ihr unbedingt mit dem Advanced-UI spielen, denn nur dann könnt ihr mittels "LB" Einheitengruppierungen festlegen und auswählen.



Die Entwickler haben auch an die bequeme Umsetzung von Kleinigkeiten gedacht. Per "Doppel-X" könnt ihr mit Belagerungseinheiten auch auf den Boden schießen. Außerdem könnt ihr wichtige Orte markieren und schnell zu ihnen springen. Zielt ihr aufs Dorfzentrum und drückt "RT", könnt ihr im Radialmenü unter anderem alle eure Herdentiere dorthin schicken. Macht ihr das bei der Mühle, könnt ihr Felder bauen, die dann automatisch um die Mühlen und Dorfzentren herum platziert werden. Ackerbau leichtgemacht!



Eine bahnbrechende Neuerung ist die Dörfler-Verteilung. Drückt ihr "RS", öffnet sich ein Menü. Hier könnt ihr aus verschiedenen Voreinstellungen wählen, wie sich die Dörfler auf die verschiedenen Ressourcen verteilen sollen. Sie können sogar selbstständig Felder anlegen! Ihr müsst dann nur noch Dörfler rausballern und darauf achten, dass ihr dort, wo Ressourcen abgebaut werden, ein passendes Gebäude errichtet. Mit dem Advanced-UI könnt ihr die Verteilung der Dörfler auch selbst steuern.



Insgesamt ist extrem viel Mühe in die Controller-gerechte Umsetzung des sehr komplexen Age of Empires 2 - Definitive Edition geflossen. Das hat sich ausgezahlt, denn die Steuerung geht erstaunlich gut von der Hand. Als wäre der Klassiker für Konsole entwickelt worden. Und wenn ihr mal nicht weiter wisst, hilft euch spätestens der sehr gute "Help Index", der die Steuerung in mehreren Bildschirmen gut und übersichtlich darstellt und erklärt.

Im Dezember sorgte der Shadowdrop von Hi-Fi Rush (im Test) für mediales Aufsehen und bekam im Januar sein Current-Gen-Upgrade. Nostalgiker freuten sich über das Remaster des N64-Klassikers. Ich bin jedoch seit dem ersten Eintrag begeisterter Spieler der-Reihe, die Ende letzten Jahres 25 Jahre alt wurde (ja, ich habe das goldene T-Shirt!). Auf GamersGlobal habe ich auch schon darüber geschrieben, nämlich über zwei Erweiterungen zu Lords of the West im Check, Dawn of the Dukes im User-Artikel ) sowie Age of Empires 4 (im User-Artikel) - und es werden sicher weitere Artikel folgen. Ans Herz legen möchte ich euch auch den Artikel "Mein AoE-Rückblick" von GG-User Sokar Und der Januar hielt ein Highlight für die, meiner Meinung nach, beste Echtzeitstrategie-Reihe parat. Nachdem es bereits mehr oder minder erfolgreiche Konsolenumsetzungen von beispielsweiseund sogar dedizierte Konsolen-RTS in Form vonundgab, wagt Microsoft das Unvorstellbare und bringt das komplexe, mikro- und makro-intensive Age of Empires 2 - Definitive Edition auf die hauseigenen Konsolen. Ich habe mich per XCloud auf der Xbox Series S ins mittelalterliche Getümmel gestürzt. Kann das gutgehen?In Age of Empires 2 führt ihr eine Zivilisation vom dunklen Mittelalter bis in die frühe Neuzeit. Es handelt sich um klassische Echtzeitstrategie. Ihr müsst also eine gute Basis aufbauen und mit eurer hoffentlich florierenden Wirtschaft ein starkes Heer aufbauen. Mit dem sichert ihr euch weitere Ressourcen, stört die Wirtschaft des Feindes und besiegt ihn im Idealfall schließlich. Die Wahl eures Volkes bestimmt darüber, welche Einheiten und Gebäude ihr bauen könnt und welche technologischen Fortschritte euch zur Verfügung stehen. Sowohl das Wirtschaftsspiel als auch die Kämpfe, die euch auf höherem Niveau ein sehr gutes Mikro-Management abverlangen, erfordern einiges an Übung. Auf höherem Niveau wirken sich auch die Unterschiede zwischen den Völkern umso stärker aus.Gespielt wird in verschiedenen Spielmodi. Im Skirmish-Modus könnt ihr euch auf einer der vielen Karten mit und gegen die KI messen. Im Multiplayer tretet ihr gegen menschlichen Mitspieler an oder bestreitet Team-Games. Ein Fest für Solospieler sind die Kampagnen. Bis heute gibt es stetig Nachschub in höchster Qualität. Die Kampagnen könnt ihr mittlerweile auch im Koop bestreiten.