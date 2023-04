Adventure Creator User-Artikel

Teaser Während das Adventure Game Studio für viele Entwickler noch immer den perfekten Einstieg für die Erstellung von Point-and-Click-Adventures bietet, möchte Adventure Creator einen Schritt weiter gehen.

Wie alles begann

IceboxStudios: Bear Quest, Da New Guys, Dodgy Tunnel, Da New Guys - Day of the Jackass

Die Entstehung von Adventure Creator

Adventure Creator: Das 2D-Demo-Spiel

Die Frühzeit

Gescheitert: Last Life, Simon the Sorcerer - Between Worlds, Vincent the Vampire | Remake: The Terrible Old Man

Der ehemalige AGS-Useraus London ist während und vor allem nach der Entwicklung seines Indie-Adventures Da New Guys - Day of the Jackass im Jahr 2012 an die technischen Grenzen des Adventure Game Studios gestoßen und beschloss daher, eine moderne AGS-Alternative für die Entwicklungsumgebung Unity zu erstellen. Vor ziemlich genau zehn Jahren war es dann soweit und er stellte denbei seinen Freunden im AGS-Forum vor. Die Geschichte kommt euch bekannt vor? Das Unity-Adventure-Tool PowerQuest (zum User-Artikel) hatte einen erstaunlich ähnlichen Werdegang.Die ersten Gehversuche mit AGS im Jahr 2005 machte Burton mit dem Plattformer Bear Quest . Ja, richtig, es war kein Adventure: Er erstellte ein Hüpfspiel als Geschenk für seinen kleinen Bruder, das sich an den frühen Dizzy -Jump-and-runs orientierte. Offenbar war dies aber nur ein Nebenprojekt, denn bereits wenige Tage später erschien mit dem Point-and-Click-Adventure Da New Guys sein erstes "richtiges" Spiel. Das kostenlose Comedy-Abenteuer mit dem titelgebenden Wrestling-Trio kam gut in der Community an und brachte Burton immerhin drei AGS-Award-Nominierungen ein.Somit hatte er sich schon einmal einen Namen gemacht und beschloss direkt im Anschluss, einen Nachfolger zu erstellen, der seinen Vorgänger in allen Punkten übertreffen sollte. Während der langjährigen Entwicklungszeit wurde klar, dass dies ein kommerzieller Titel werden würde, und mit Wadjet Eye Games fand sich sogar ein namhafter Publisher. Im Jahr 2012 war es dann endlich soweit, und Da New Guys - Day of the Jackass erblickte das Licht der Welt.Die Bewertungen waren bestenfalls gemischt und das Spiel gehört sicherlich nicht zu den Highlights im Wadjet-Eye-Portfolio. Vielleicht war dies auch einer der Gründe, warum Burton bisher keine Adventures mehr veröffentlicht hat. Der Mobiltitelaus dem Jahr 2016 ist der letzte Eintrag auf der "Games"-Seite seines Labels Icebox Studios.Offenbar hat Burton seine Bestimmung in einem anderen Bereich gefunden. Doch wie kam es dazu? Nach der Fertigstellung von Da New Guys 2 wollte Burton ein 3D-Adventure machen. AGS ist dafür nur sehr bedingt geeignet und andere Tools haben ihm nicht gefallen. Also beschloss er einfach, sein eigenes Tool zu entwickeln! Es entstand als Plugin für Unity und sollte den Anwendern die Möglichkeit geben, auf einfache Art Adventures erstellen zu können, ohne auch nur eine Zeile programmieren zu müssen. Gleichzeitig wollte er sich die plattformübergreifenden Vorteile von Unity zu Nutze machen. Die Komfortfunktionen, die er aus AGS kannte, übernahm er in sein Projekt und so entstand innerhalb eines Jahres der Adventure Creator.Die Entscheidung, das Tool als kommerzielles Unity-Plugin zu vertreiben, stieß anfangs bei der AGS-Community nicht überall auf Gegenliebe. Auch die Verwendung des Namens "Adventure Creator" wurde teils skeptisch betrachtet, denn dies war der ursprüngliche Name des "Adventure Game Studio".Doch die Zeit und der Erfolg gaben Burton Recht: Das Tool hat sich innerhalb von zehn Jahren vor allem im kommerziellen Bereich durchgesetzt. Um diese These zu untermauern, stelle ich euch im Folgenden einige Projekte vor, die mit dem Adventure Creator erstellt wurden. Als Haupt-Quelle dienten das Adventure-Creator-Forum und die -Homepage sowie die Aussagen einiger Entwickler, die angaben, Adventure Creator für ihre Zwecke genutzt zu haben. Zudem habe ich persönlich etwas vorab aussortiert, so dass die Auflistung keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat.Wenn ihr euch für die technischen Hintergründe interessiert oder den Adventure Creator vielleicht sogar selbst einmal ausprobieren möchtet, findet ihr viele Einstiegs- und Erklärungsvideos auf der offiziellen Homepage