Teaser Der Racer 80's Overdrive möchte euch ins "Goldene Zeitalter der 8- und 16-Bit-Rennspiele" zurück versetzen. Ob der Zeitsprung zurück in die 80er spielerisch gelingt, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Rennkalender - Der Karriere-Modus

Auf der Karte wählt ihr das nächste Renn-Event in der Karriere aus.

Zum Karriere-Start könnt ihr euch natürlich nur ein Auto mit schwachen Leistungswerten kaufen, die ihr aber durch den Einsatz von Cash nach und nach steigern könnt.



Einführungsrunde - Vorbereitungen

80's-Car-Lifestyle: Auf diesem Screen wählt ihr den Renn-Soundtrack aus.

Startfahne - Das Rennen beginnt

Die Polizei im Nacken, scharfe Kurve und Konkurrenten sowie Verkehr voraus: Jetzt heißt es cool bleiben und keinen Unfall bauen, der euch wertvolle Renn-Plätze kostet.

Nachdem der klassische Racerbereits im Jahr 2017 auf dem Nintendo 3DS sein spielerisches Debut feierte (die Switch-Version folgte im Mai 2020, der PC im Dezember 2020), lieferte das Entwicklerstudio Insane Code Ende Juli 2022 zuletzt die Xbox-One-Version nach. Als Arcade-Racing-Fan, der in der Spielhallen-Blütezeit der 80er und frühen 90er selbst an einigen Rennspiel-Automaten Gas geben durfte, habe ich den Indie-Titel durchgespielt und schildere euch meine Spiel-Eindrücke im nachfolgenden User-Artikel.Zu Beginn eurer Streetracer-Karriere erstellt ihr euch zuerst entweder einen männlichen oder weiblichen Fahrer. Danach könnt ihr mit euren 3000 Start-Credits einen von zwei der insgesamt sechs im Spiel inkludierten 80er-Jahre-Sportwagen kaufen. Diese sind von der Optik allesamt realen Vorbildern wie etwa dem ikonischen Lamborghini Countach oder dem aus dem Kultstreifenbekannten DeLorean DMC-12 nachempfunden, aus Lizenzgründen jedoch namentlich verfremdet. Auf einer schmucken und zoombaren Insel-Karte, die insgesamt 36 verschiedene Rennveranstaltungen bis zum abschließenden Final-Race umfasst, könnt ihr euch eines der ersten beiden freien Renn-Events aussuchen.Mit dem verbleibenden Start-Kapital erkauft ihr euch die Teilnahme am Rennen und bekommt, vorausgesetzt ihr landet auch auf dem Siegerpodest (Platz 1-3), eine bestimmte Menge an Preisgeld ausgeschüttet. Das könnt ihr dann für verschiedene Zwecke einsetzen: Euren aktuellen Wagen performancemäßig in drei Kategorien ("Engine", "Steering" und "Bumper") zu verbessern. Oder ihn mit einem Turbo (für einen kurzzeitigen Tempo-Boost im Rennen) und einem Radar-Warner ausstatten.Das gewonnene Geld geht des Weiteren auch noch für die Reparatur der im Rennen erlittenen Schäden durch Kollisionen und das Auftanken eures Wagens drauf.Für den Kauf eines gänzlich neuen Auto-Modells dürft ihr ebenfalls eine hübsche Summe an Credits zurücklegen. Außerdem wird auch noch eine Teilnahme-Gebühr für eins der nächsten freigeschalteten Events fällig. Hierfür müsst ihr aber das vorherige Rennen unbedingt auf einem Podiumsplatz beenden, denn nur so ergattert ihr die notwendige Anzahl an Freischalt-Sternen für den weiteren Fortschritt innerhalb der Karriere.Ein Blick auf das gewählte Rennen zeigt euch vorher die ungefähre Schwierigkeit an: Die Rennlänge und die Stärke des Gegnerfelds werden aufgeführt, ebenso die Anzahl der Fahrspuren (je weniger, desto enger wird es auf den Straßen) oder die Menge des aufkommenden Verkehrs. Ist auch noch die Polizei mit am Start (hier kommt der oben erwähnte Radar-Warner zum Einsatz), jagen euch deren Autos insgesamt dreimal während des Rennens - und versuchen euch zu rammen. Gelingt es ihnen, euch dabei weitestgehend zum Stillstand zu bringen, bekommt ihr von ihnen ein "Speed-Ticket" verliehen. So verliert ihr nicht nur Zeit und wertvolle Renn-Platzierungen, sondern dazu auch noch 500 Credits.Vor dem Rennstart könnt ihr auf einem Extra-Bildschirm mit stilechtem Autointerieur und nostalgischem Auto-Radio unter insgesamt 18 Soundtracks wählen, mit denen ihr die Raserei musikalisch unterlegen wollt. Der von insgesamt sechs Künstlern stammende Soundtrack ist dabei natürlich - was sollte man auch anders erwarten - an die typischen Beats des 80er-Jahre-Synthie-Pop und den in den letzten Jahren aufblühenden Retrowave-Sound angelehnt. Dieser bietet vom musikalischen Stil genügend Abwechslung für die Ohren, der aktuelle Track ist aber auch jederzeit Ingame wechselbar.Auf den zahlreichen Strecken verwöhnt ein grafischer Cocktail aus bunter 2,5D-Pixel-Optik mitsamt schön gezeichneten Hintergründen und flüssigem Parallax-Scrolling das Auge des Betrachters. Insgesamt acht verschiedene Panorama-Themen erwarten euch während der Karriere: Darunter bergige und wüstenartige Abschnitte, diverse Stadtstrecken-Designs oder auch lauschig-sonnige Abschnitte an der Küste, bei denen ich am liebsten anhalten und flanieren würde. Die mit einem kräftigen Farbtupfer versehenen Renn-Szenerien portraitieren so gekonnt das poppige 80er-Arcade-Flair, während ihr euch mit eurem Auto gegen das gegnerische neunköpfige Fahrerfeld behauptet - das sich ebenso wie ihr durch den Verkehr auf den Straßen durchschlängeln muss bis zur Ziellinie. Die Polizei-Autos selbst machen aber nur Jagd auf euch, dies könnt ihr bei geschickten Fahr-Manövern auch gegen eure Konkurrenten einsetzen.Das "Race-Feeling" selbst dürfte 80's Overdrive für mein Empfinden nach ruhig rasanter transportieren. Selbst bei späterer Maximal-Geschwindigkeit der Autos bietet die Raserei auf dem Bildschirm nur ein moderates Geschwindigkeitsgefühl. Hier liefern Genre-Konkurrenten, wie etwa Horizon Chase Turbo , eindeutig ein anderes Bild ab. Auf der anderen Seite bleibt so mehr Übersicht auf dem Screen bestehen. Das dürfte also gerade nicht (mehr) so reaktionsschnellen Spielern im Zusammenspiel mit dem moderaten Schwierigkeitsgrad (Ausnahme: Das Final-Rennen) für das Durchspielen der Karriere definitiv zu Gute kommen.