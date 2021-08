30 Jahre WWW - Eine Abrechnung User-Artikel

Teaser Das Internet hat viele Menschen reich gemacht und das Leben ebenso vieler bereichert – aber auch vieles zerstört. Begonnen hat alles am 6. August 1991 in der Schweiz.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das Web ist ein stinkender Moloch und wir baden darin!

Chronologie des Web Bereits 1989 erschuf Tim Berners-Lee (Bild oben) am CERN bei Genf ein Hypertext-System, das am 12. März 1989 in Betrieb ging. Ziel war es, Forschungsergebnisse schnell und unkompliziert mit Kollegen austauschen zu können. Zunächst hieß das Web noch "Mesh" ( Geflecht), dann wurde mit den Begriffen "Mine of Information" (MOI) und "The Information Mine" (TIM) experimentiert. Der finale Begriff "World Wide Web" (WWW oder W3) war an den Ausdruck "World Wide Wireless" angelehnt, mit dem zu Beginn des 20. Jahrhunderts die neue Radiokommunikation bezeichnet wurde. Am 13. November ging mit



Am besagten 6. August veröffentlichte Berners-Lee in der Newsgroup alt.hypertext schließlich sein Web-Konzept mit folgenden Worten: "Das World Wide Web ist eine großräumige Hypermedia-Initiative zur Informations-Beschaffung mit dem Ziel, den allgemeinen Zugang zu einer großen Sammlung von Dokumenten zu erlauben."



Zunächst waren auf den http-Seiten nur Textdarstellungen möglich, 1992 folgten integrierte Bilder. Am 30. April 1993 gab das Direktorium des CERN dann das World Wide Web kostenlos für die Öffentlichkeit frei. Heute gibt es mehr als 1,8 Milliarden Websites, pro Jahr kommen etwa 60 Millionen Seiten hinzu. Laut einer Bereits 1989 erschuf Tim Berners-Lee (Bild oben) am CERN bei Genf ein Hypertext-System, das am 12. März 1989 in Betrieb ging. Ziel war es, Forschungsergebnisse schnell und unkompliziert mit Kollegen austauschen zu können. Zunächst hieß das Web noch "Mesh" ( Geflecht), dann wurde mit den Begriffen "Mine of Information" (MOI) und "The Information Mine" (TIM) experimentiert. Der finale Begriff "World Wide Web" (WWW oder W3) war an den Ausdruck "World Wide Wireless" angelehnt, mit dem zu Beginn des 20. Jahrhunderts die neue Radiokommunikation bezeichnet wurde. Am 13. November ging mit info.cern.ch die erste Webseite der Welt online, die noch heute unter dieser Adresse (als Nachbildung) erreichbar ist.Am besagten 6. August veröffentlichte Berners-Lee in der Newsgroup alt.hypertext schließlich sein Web-Konzept mit folgenden Worten: "Das World Wide Web ist eine großräumige Hypermedia-Initiative zur Informations-Beschaffung mit dem Ziel, den allgemeinen Zugang zu einer großen Sammlung von Dokumenten zu erlauben."Zunächst waren auf den http-Seiten nur Textdarstellungen möglich, 1992 folgten integrierte Bilder. Am 30. April 1993 gab das Direktorium des CERN dann das World Wide Web kostenlos für die Öffentlichkeit frei. Heute gibt es mehr als 1,8 Milliarden Websites, pro Jahr kommen etwa 60 Millionen Seiten hinzu. Laut einer aktuellen Statistik des Digitalverbandes Bitkom sind mittlerweile 89 Prozent aller Deutschen ab 16 Jahren online.

Anzeige

Ob der Wissenschaftlerahnte, was er der Welt vermachte, als er an jenem Sommertag im Forschungszentrum CERN sein World Wide Web einem Fachpublikum vorstellte? Immerhin handelte es sich hier um eine der wichtigsten technischen Errungenschaften des 20. Jahrhunderts. Doch wie kann man vorher wissen, dass die simple Verknüpfung von Dokumenten über ein Netzwerk 30 Jahre später die Art, wie wir leben und kommunizieren, so sehr verändert hat, wie keine Erfindung der Menschheitsgeschichte zuvor? Die Entdeckung von Feuer, die Erfindung des Rads, des Buchdruckes, der Elektrizität, des Autos, der Kernspaltung und die Entwicklung des WWW und damit des Internets wie man es heute kennt: Wir sprechen hier von etwas Großem!Jede dieser Entdeckungen hat die Menschheit in ihrer Evolution ein Stück weitergebracht. Neben all den Vorzügen ging dies stets auch auf Kosten von Mensch, Tier, Umwelt und Verstand (Entwicklung und Einsetzen der Atombombe, Ausbeutung von Ressourcen zur Energiegewinnung, die Vervielfältigung von Hitlers "Mein Kampf", etc.). Beim World Wide Web ist das nicht anders.In den ersten Jahren seines Bestehens, so wird gemunkelt, gab es mehr Websites mit pornografischen Inhalten als mit informellen. Schnell etablierten sich Tauschbörsen wie Napster, auf denen kulturelles Gut illegal verbreitet wurde und Künstler um die Früchte ihrer Arbeit gebracht wurden. Von Anfang an dabei: Viren, Würmer und Trojaner. Heute steht vor allem das Darknet für alle negativen Aspekte und Abscheulichkeiten, zu denen Menschen in der Lage sind, die uns Berners-Lees Erfindung eingebracht hat. Das Web ist ein stinkender Moloch und wir baden darin.Und doch – ein jeder muss es eingestehen – überwiegen die Vorzüge. Ob das Web per se oder der ausbeuterische Kapitalismus von Amazon und Co. schuld am Innenstadt- und Kleinhändlersterben sind, ist Ansichtssache. Dass man zu jeder Zeit alles im Internet bekommt, was man sich nur vorstellen kann, ist ein Luxus, der zum Lebensstandard eines Teils der Weltbevölkerung geworden ist. Mit dem Aufkommen des Web 2.0, also den Blogs und vor allem Social-Media-Kanälen, können wir außerdem jedem Menschen mitteilen, wie lecker unser Frühstück war – inklusive Foto und einer bunten Emoji-Auswahl. Wir teilen, ganz im Sinne Berners-Lees, Informationen. Nur die Gefühle fehlen dabei. Die gibt es auch nicht bei Alexa oder Pornhub, sondern nur im realen Miteinander.Niemand wird das Internet heute missen wollen. Die Jungen nicht, die mit ihm aufgewachsen sind und deren Mediennutzung sich fast ausschließlich auf das Web konzentriert, und die Alten nicht, die sich – wenn auch nur zaghaft – nach und nach den Vorteilen der bequemen Online-und-nie-allein-Welt geöffnet haben. Broker, eBay-Händler, GamersGlobal-User und corona-bedingte Heimarbeiter sowieso nicht, schließlich sind ganze nach wie vor florierende Wirtschaftszweige durch das Internet entstanden. Aber sicherlich auch nicht die Musiker und Plattenlabelinhaber, die nach der Goldgräberzeit in den 80ern und 90ern den Gürtel trotz Streaming- und Gema-Vergütung enger schnallen müssen (und stattdessen die Preise für Konzerttickets in teils absurde Höhen schrauben).Ob Tim Berners-Lee damals, 1991, ahnte, welch bahnbrechende Erfindung er entwickelt hatte, weiß man nicht. Aber in seinem Buch "The Weaving" aus dem Jahr 1999 schreibt er von dem grenzenlosen Potenzial des Webs. Und dies noch vor der Entstehung von YouTube, Facebook und Twitter. Er sollte also recht behalten: Das Internet ist grenzenlos – in all seinen guten Seiten und all seinen hässlichen Seiten. Und wer weiß, was noch kommt...