advfreak – Journey of a Roach (PC)

Das Jahr 2013 war aus der Adventure-Fans-Sicht definitiv ein sehr guter Jahrgang, waren doch Highlights wie Baphoments Fluch 5, King Arts The Raven, Telltales The Wolf Among Us und The Walking Dead 2, oder auch ein Goodbye Deponia aus der allseits geliebten Daedalic-Adventure-Schmiede am Markt. Aber ganz still und ohne viel Aufsehen zu erregen, krabbelten im November 2013 plötzlich zwei lustige Kakerlaken aus der Erde hervor und Daedalic ließ es sich nicht nehmen, dieses witzige kleine PC Abenteuer namens Journey of a Roach, aus dem Schweizer Hause Kobold Games, für uns in die Läden zu stellen.



Nach einem Atomkrieg, in dem die Welt in Schutt und Asche gelegt wurde, ist es für die Kakerlaken Jim und seinen Kumpel Bud, die sich tief unter der Erde versteckt haben, an der Zeit, dort oben wieder mal nach dem Rechten zu sehen. Und siehe da, ein Blümchen blüht, die Welt erholt sich langsam wieder und da Kakerlaken ja am liebsten gemeinsam mit den Menschen in ihren Häusern leben, wollen unsere beiden Schaben raus aus dem Untergrund und zurück in die Stadt. Tja, leider stürzen die beiden Schussel ab und landen in einem unterirdischen Bau, der mit vielen verschiedenen Insekten bevölkert ist. Dort beginnt unser Abenteuer, in dem wir den beiden helfen müssen, wieder an die Oberfläche zu gelangen.



Ein nützliches Inventar, in dem allerlei Dinge mitgenommen werden können, ist genau so hilfreich wie die Gespräche mit den Einwohnern, die in Bildsprache ablaufen. Eine Ameise möchte nicht, dass Jim einen Raum betritt? In der Sprechblase erscheint eine Kakerlake, die fett durchgestrichen ist. Somit wissen wir im Regelfall immer, was zu tun ist. Die Insekten, Käfer, Spinnen und sonstiges Untergrundgetier geben ansonsten nur lustige Laute von sich. Die Grafik in Pseudo-3D und Cel Shading-Optik weiß auch heutzutage noch zu gefallen. Gesteuert werden die Charaktere direkt, entweder mit Tastatur und Maus oder mit Joypad - es fühlt sich beides gleich gut an. Somit kann die Kakerlake problemlos an jeder Wand hochlaufen und sogar Kopf stehen, was gelungene 3D-Rätsel mit sich bringt.



Journey of a Roach hatte es damals schwer - Indie war noch nicht so ein Begriff und im Adventure-Genre ging es aufgrund der vielen hochwertigen Konkurrenz-Titel weitgehend unter. Was aber nicht schade ist, denn es ist erstaunlich gut gealtert und auf Steam und GOG bis heute noch für wenige Euros erhältlich. :)