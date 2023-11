DU 10/2023: Das spielen unsere User

Moe90: Resident Evil 4: Separate Ways (PC)

Resident Evil 4 gilt als Meilenstein der Videospielgeschichte. Es beeinflusste zahlreiche Spiele, wurde auf vielfältigen Konsolen veröffentlicht, und wird oftmals in den Top-Listen der besten Videospiele aller Zeiten geführt. Anfang 2023 kam das Resident Evil 4 Remake auf den Markt, das den Vorgänger fulminant in die Gegenwart katapultierte. Und wie steht es um den DLC Separate Ways?



Wir befinden uns in einem spanischen Dorf. Die Präsidententochter wurde entführt. Und was macht die US-Regierung in einem solchen Fall? Na klar, sie sendet Leon S. Kennedy in das Gebiet, der Retter in der Not, den Rookie, den wir bereits aus Teil 2 kennen.



Und was hat das mit dem DLC Separate Ways zu tun? Ada Wong, die wir im DLC verkörpern, ist im Auftrag von Albert Wesker zur gleichen Zeit auch in diesem Dorf und dem Umland unterwegs. Was sie dort genau macht, möchte ich nicht spoilern. Ihre Mission treibt sie allerdings durch die gleichen Bereiche wie einst unseren tapferen Leon S. Kennedy. Immer wieder erinnert man sich in diesem DLC-Abenteuer an Ereignisse aus dem Hauptspiel. Und an einigen Stellen kreuzen sich die Wege unserer beiden Protagonisten.



Separate Ways ist eine tolle Ergänzung zum Hauptspiel. Das Kern-Gameplay bleibt erhalten, wir arbeiten uns Gebiet für Gebiet vor, töten Dorfbewohner und weitere Monster, sammeln Edelsteine und upgraden unsere Ausrüstung. Die Gebiete sind kleiner und abgesteckter, es gibt keine ausladenden Bereiche wie die Seelandschaft im Hauptspiel. Das Spiel ist kompakter, das passt allerdings auch zu einem DLC, der nur €10 kostet und ca. 6h Spielspaß bietet. Ein toller Deal, der selten in der Welt der DLCs vorkommt - Kudos Capcom!



Das Hauptspiel war bereits zuvor mein Actionkracher 2023, in Kombination mit diesem DLC entsteht hier ein wunderbares Paket, das sich kein Action- und schon gar kein Resident Evil-Fan entgehen lassen sollte.