Ende 2000 wurde die Visual Pinball Engine vonveröffentlicht. Dabei handelt es sich um ein Open-Source-Projekt, in dessen Mittelpunkt ein umfangreicher und komplexer Editor zur Gestaltung von digitalen Flippertischen steht. In den letzten 20 Jahren hat sich Visual Pinball als Freeware-Engine für digitale Flipper etabliert und wird bis heute gepflegt, die aktuelle Version ist Visual Pinball X.Etwa ein- bis zweimal im Jahr genieße ich es, in den Kaninchenbau hinabzusteigen und all die Nachbildungen realer Flippertische aus allen Jahrzehnten zu bestaunen (und natürlich auch zu spielen). Im Laufe der Jahrzehnte sind buchstäblich tausende Tische entstanden, die ihr auf vpforums.org und vpuniverse.com (nach Registrierung) herunterladen könnt.Einsteiger benutzen am besten den Installer unter diesem Link . Dieser installiert Visual Pinball 8, 9 und X. Am besten nicht in den vorgeschlagenen Program File Ordner installieren, sondern auf eine externe Festplattenpartition wie beispielsweise D:\. Danach öffnet ihr je nach Tisch, den ihr spielen wollt, das entsprechende Programm und konfiguriert in den Optionen euren Gamecontroller. Die Tische selbst kommen in den Tables Unterordner und können mit einem Klick auf die Datei gestartet werden.: Sehr viele Pinballtische ab den 80er Jahren benötigen die entsprechende Rom-Datei aus dem VpinMAME-Romset, das im entsprechenden Unterordner (VpinMAME/roms) liegen muss, da ohne diese weder die Bildschirmanzeigen noch das ganze Spiel funktionieren. Das VpinMAME-Romset findet ihr am besten bei Archive.org.Achtet auch darauf, dass jeder VpinMAME-Tisch sein eigenes Konfigurations-Menü hat. Standardmäßig kann das Menü mit der END-Taste oder der 7-Taste aufgerufen werden. Dort könnt ihr Einstellungen wie Musiklautstärke und Schwierigkeitsgrad vornehmen. Mit den Tasten 8 und 9 navigiert ihr durch das Menü (manchmal auch mit den Tasten für den linken und rechten Flipperarmen), mit den Tasten 7 und 0 könnt ihr den jeweiligen Menüpunkt abbrechen bzw. bestätigen.