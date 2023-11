Wir haben es hier mit einem herrlich kontroversen Spiel innerhalb der Fanszene zu tun. Die einen mögen es überhaupt nicht, andere schätzenwegen seiner Experimentierfreude.Spidersoft, das hauseigene Studio des US-Ablegers von 21st Century Entertainment, stand immer im Schatten von DICE. Und das zu Recht: Sowohl Pinball Dreams 2 als auch Pinball Mania haben mir - sowie den zeitgenössischen Kritikern - nicht annähernd so gut gefallen. Und ein weiteres Pinballspiel im klassischen Stil - drei bis vier Tische mit horizontalem Tischdesign - wäre auch nichts Neues. Zumal wohl auch aus Kostengründen immer noch die alte Engine verwendet wird. Was also tun?Pinball World folgt dem Konzept einer Weltreise. 9 rechteckige Spielfelder entsprechen jeweils einem Zielpunkt auf der Welt: Arktis, Hollywood, New York, Deutschland, Afrika, Australien oder auch England. Auf jedem Spielfeld müssen Pinball-typische Aufgaben gelöst werden, um entweder in das nächste Land oder zu einem zusätzlichen Pinballtisch zu gelangen. So gibt es in England einen zusätzlichen Tisch mit dem Thema Big Ben oder in Afrika einen Tisch mit dem Thema Ägypten. Auch sonst bietet Pinball einiges an Spielwitz, etwa wenn ihr auf dem Spielfeld zu Deutschland die Berliner Mauer zerstört.Natürlich hat das Spiel auch seine Probleme: Die Kugelphysik ist in die Jahre gekommen und da die Spielfelder alle viel kleiner sind als bei einem richtigen Flipper, ist auch die Varianz auf einem Spielfeld begrenzt.Trotzdem mag ich das Spiel von allen Spidersoft-Spielen jener Zeit am liebsten, da es versucht etwas neues zu probieren.