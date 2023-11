Die digitale Pinball Evolution - Teil 1: 1984 - 1994

Willkommen zu einer neuen Reihe, die sich mit der Geschichte der digitalen Pinballspiele beschäftigt!Am 2. Februar 1984 veröffentlichte Nintendo das Spielfür das NES. Es war nicht das erste Pinballspiel für eine Heimkonsole, bereits auf dem Atari 2600 gab es Versuche, das Genre für den heimischen Fernseher zu etablieren. Aber es war damals der fortschrittlichste Versuch, eine Simulation der damals beliebten Pinball-Tische aus den Spielhallen zu ermöglichen.Nun befinden wir uns knapp 40 Jahre in der Zukunft. Grund genug, einen Blick auf vier Jahrzehnte Evolution des virtuellen Pinball-Genres zu werfen. Wie hat sich das Genre in den letzten Jahrzehnten entwickelt? Welche Experimente gab es und wann wurden digitale Pinballspiele den Automaten immer ähnlicher?Ich selbst war und bin von diesem Genre fasziniert. Zum einen ist das Gameplay immer gleich, andererseits sorgt die Gestaltung der Spielfelder trotzdem für viel Abwechslung. Und da ich in Chemnitz nur selten die Möglichkeit hatte, an einem richtigen Automaten zu spielen, waren die Spiele am PC und an der Konsole mein Ersatz.In den folgenden Galerien möchte ich euch auf eine Reise durch die Entwicklung der digitalen Pinballspiele mitnehmen. Das wird eine so intensive Beschäftigung, dass ich diese Galerie in mehrere Teile veröffentlichen werde. Ich werde natürlich nicht alle Spiele abbilden, aber die wichtigsten.Und warum ausgerechnet Pinball? Weil das ein Genre ist, das sehr stark von der Optik lebt und ein Vergleich über die Jahrzehnte am besten zur Geltung kommt. Der erste Teil beschäftigt sich mit den ersten Schritten in den 80er Jahren. Wo liegen die Anfänge der digitalen Flipperei, welche spielerischen Experimente gab es und was waren die ersten Erfolge?Ich gehe davon aus, dass jeder von euch bereits ein Pinballspiel gespielt hat und den groben Spielablauf kennt. Deswegen werde ich zu vielen Spielen auch gar nicht so viel schreiben, sondern möchte lieber die Screenshots für sich sprechen lassen. Eher beschreibe ich in kurzen Sätzen, was mir beim neuerlichen anspielen und screenshotten so aufgefallen ist. Wobei: Ich kenne mich und ihr kennt mich - vielleicht werden die Texte ab und an auch mal länger...Insbesondere bei den späteren Bildern ab den 90er Jahren, wenn mit größeren Auflösungen hantiert wird, lohnt es sich immer mal wieder auf die Bilder zu klicken, um die Bilder detailierter zu sehen! Diese Funktion ist nur den GamersGlobal-Abonnenten vorbehalten.✿ Alle Galerien der Pinball Evolution im Überblick ✿Teil 2 - Die Jahre 1995 und 1996Teil 3 - 1997 bis 2000Teil 4 - 2001 bis 2009Teil 5 - 2010 bis 2023