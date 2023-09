The Hagen Who Erased His Game

Schütteln konnte er danach die Fäuste im neuen Spin-Off der Like a Dragon-Reihe. Da hatte er schon eine gehörige Dosis mit Samurai-Flair in diesem Jahr dank seines Letsplays mit der kompletten Hauptstory von Like a Dragon - Ishin! und doch hat ihm die Prügelei (die diesmal mehr auf Massenkeilerei getrimmt scheint) in The Man Who Erased His Name direkt wieder ein Lächeln ins Gesicht gehämmert.