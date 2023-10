DU 09/2023: Das spielen unsere User

Deklest: Shantae and the Pirate's Curse (Linux)

Was macht man, wenn man viele geschenkte Spiele in der Bibliothek hat? Richtig man sollte diese auch mal testen. Das hat sich auch Deklest gedacht und Shantae and the Pirate's Curse installiert und auch gestartet.



Ich muss gestehen, dass ich nicht wusste, auf was ich mich bei Shantae and the Pirate's Curse einlasse. Ich hatte eher an ein Jump'n'Run gedacht. Rennen muss man zwar genug und auch das Springen kommt nicht zu kurz, trotzdem würde ich es nicht als klassisches Jump'n'Run bezeichnen.



Als Shantae muss ich miterleben, wie mein Dorf angegriffen wird, doch das dient nur für den Start des eigentlichen Abenteuers. Nach dem ich am Anfang noch kurz in ein Schloss geschickt wurde, treffe ich auf Risky, die wohl der Fiesling aus dem Vorgänger, den ich nicht gespielt habe, zu sein scheint und erzählt mir, was ich so alles machen muss. Netterweise hilft sie mir und so wird die erste Insel angesteuert.



Auf der ersten Insel wird mir dann bewusst, dass Shantae etwas von einem Metroidvania hat. Zuerst erkundet man ein wenig die Insel und stellt recht schnell fest, dass man nicht überall hinkommt. Sobald man das Geheimnis der Insel gelöst hat, ist der Eingang zu einem Dungeon frei. Im Dungeon geht es dann weiter mit ein paar Rätseleinlagen, allerdings nichts Wildes. Des Weiteren findet man auch einen von Riskys alten Sachen, den Anfang macht eine Pistole, die einem auch beim Boss des Dungeon nützlich sind.



Obwohl es ein paar seltene fiese Stellen für mich gab und ich bei anderen Stellen einfach so blöd war, mir zu merken, was mich erwartet, ist Shantae and the Pirate's Curse so bezaubernd gemacht, die Charaktere so liebenswert, dass ich nicht anders konnte und so bis zum Ende gespielt habe. Sogar das Finale war besser, als in manch anderen großen Spielen. Für mich ein gelungenes Abenteuer.