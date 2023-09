Die japanische Werbe- und T-Shirt-Slogan-Welt im Allgemeinen und die Tokyo Game Show im Besonderen sind bekannt für ihre leicht schiefen englischsprachigen Mottos. Dieses Jahr lautet das der TGS: „Games in Motion, the World in Revolution“. Das ist für die hiesigen Verhältnisse eigentlich schon ziemlich gut!