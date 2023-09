Zusammenfassung der Nintendo Direct vom 14. September 2023

Was gab es sonst noch?

- Nintendo eröffnet 2024 in Tokyo ein eigenes Museum zur mehr als 130-jährigen Firmengeschichte.



- Es wurden Trailer zu DLCs von Spielen wie Splatoon 3, Mario Kart 8 Deluxe, Among Us und Eastward gezeigt.



- Mario Kart 8 Deluxe bekommt eine neue physische Handelsversion mit allen DLC-Strecken und neuen Fahrern auf der Cartridge. Ein Download ist dann nicht notwendig.



- Zu bereits bekannten Spielen wurden neue Trailer gezeigt: Detective Pikachu Returns, Luigis Mansion 2 HD, Wargroove 2 sowie Wario Ware - Move It.



- Das neue Spiel der Suikoden-Macher, Eiyuden Chronicle - Hundred Heroes, hat mit dem 23.4.2024 ein konkretes Veröffentlichungstermin bekommen.



- Mit Song of Nunu und Bandle Tale wurden zwei neue Spiele aus dem League of Legends Universum gezeigt.