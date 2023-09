DU 8/2023: Das spielen unsere User

Labrador Nelson: Nova Strike (PC)

Ende Juli erschienen, hatte Labrador Nelson bereits im Releasekalender von GamersGlobal einen Blick auf Nova Strike geworfen. Erst jetzt aber zum Steamsale für aktuell läppische 7,49 EUR hat er zugeschlagen und weiß Gott nichts bereut.



Nova Strike ist ein Vertikal-Shoot'em-Up im 16:9-Querformat, was im Genre allein schon Seltenheitswert besitzt, und kommt von Sanuk Games, einem Studio voller Entwicklerveteranen aus Frankreich und Thailand. Diese haben zur Hochzeit des Nintendo DS zahlreiche Titel fürs Handheld veröffentlicht. Nun also Nova Strike, ein herrlich bunter, nicht allzu schneller Genrevertreter im Pixelkleid und ganz und gar kein Bullethell. Man kann wie so oft die Choreo der Gegner am Boden und in der Luft auswendig lernen, um die Level effektiv abzuschließen. Man fliegt hier aber nicht bis zum Boss in einem durch, die Level sind vielmehr in Abschnitte aufgeteilt, an deren Ende man sich für spezielle Features, wie mehr Coins, mehr Ressourcen, weitere Waffen oder mehr Chips durch Sprungtore entscheiden kann.



Auch ist es möglich neben Waffen und Ausrüstung, die die Gegner droppen, Items und Fähigkeiten in einem Shop gegen Coins zu erstehen. Diese kann man dann im Equipment-Lager in die Slots des Schiffes einbauen. Diese sind begrenzt. Dazu werden Chips benötigt, die die Anzahl der Slots erhöhen und so auch komplexe Ausrüstung verbauen lassen. Stuff gibt es in aktiver und passiver Ausführung. Am Ende der Abschnitte kann das Equipment ab und zu in einer Werkstatt umgebaut oder ersetzt werden, auch erscheint manchmal ein Popup-Shop, wo es zusätzliche Dinge zu kaufen gibt. Zudem kann es bei Erfüllung bestimmter Kriterien, wie einem Kill-All-Bonus, zufällige Tech-Belohnungen geben. Alle Waffen, Fähigkeiten, Ausrüstung und Specials lassen sich einzelnen Buttons zuweisen. Ein echt toller Arcade-Happen!