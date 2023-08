Am 20. und 21. Mai dieses Jahres fand die mittlerweile sechste Ausgabe der Indie Live Expo statt. Wir hatten hier auf GG darüber berichtet . Es wurden diesmal fast 300 kuratierte Titel in zwei Tagen vorgestellt. Der erste digitale Livestream dieser Art ging 2020 online und konnte seitdem über 2000 Indie-Spiele einer breiten Öffentlichkeit von über 80 Millionen Zuschauern vorstellen. Der Event wurde in japanischer, englischer und chinesischer Sprache übertragen. Eine einigermaßen befriedigende Abdeckung oder gar Zusammenfassung der digitalen Veranstaltung wäre ein Ding der Unmöglichkeit. Die komplette Liste aller Spiele könnt ihr euch auf der offiziellen Website durchsehen. Im Rahmen der Veranstaltung wurden auch verschiedene Awards verliehen , was in dieser Galerie aber kein Thema sein soll. Die folgenden 10 Spiele stellen eine sehr subjektive Auswahl meinerseits dar. Es handelt sich um Indie-Titel, die entweder bereits erschienen sind, sich im Early-Access befinden, erst für dieses Jahr angekündigt wurden oder zur Zeit nur per Demo spielbar sind. Ich wünsche viel Spaß!