von den Kfz-Zerstörungsprofis von Three Fields Entertainment, die bereits für den Auffahrunfall-Simulatorsowie für den Wreck- und Fun-Racerverantwortlich zeichneten und unter anderem auchentwickelt haben, ist ebenfalls ein Fun-Racer mit einem Level Editor alias Track-Builder an Board. Das ganze erinnert bedingt an das Hot-Wheels-Addon ausoder an, nur anders als in den genannten Titeln steht das Schadensmodell der Fahrzeuge, das gegenseitige "zu-Schrott-fahren" und Hindernisse "zu-Klump-rasen" im Mittelpunkt.Der zweieinhalbminütige Trailer zeigt einige Eindrücke davon . Erscheinen soll das Spiel noch in diesem Jahr für PC, PS5 und XSeries.