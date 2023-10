Platz 26: The Legend of Zelda - The Minish Cap (2004)

Ich gebe es gerne zu: Ich fand The Legend of Zelda immer sterbenslangweilig. Natürlich kann ich objektiv anerkennen, warum die Serie so beliebt ist und was insbesondere Link's Awakening und A Link to the Past für das Spieldesign geleistet haben. Trotzdem gehöre ich wohl zur Minderheit der Nintendo-Fans, die mit dem grünbemützten Abenteurer nie etwas anfangen konnten. Das gleicht sich aus: Meine Schwester, ebenfalls Nintendo-Fan (siehe vorherige Ranglisten), konnte mit dem rotbemützten Klempner nie etwas anfangen.



Eine Ausnahme wäre The Minish Cap für den GBA. An sich ist es ein traditionelles 2D-Zelda mit all den bekannten Waffen, Rätseln und dem Wechselspiel zwischen der Oberwelt und den verschiedenen Dungeons. Ich weiß nicht, warum mir ausgerechnet dieses Spiel so gut gefällt - es ist das einzige der Serie, das ich je durchgespielt habe. Vielleicht liegt es an der Mechanik, dass Link mit Hilfe des Minish-Zauberers Ezelo auf die winzige Größe der Minish schrumpfen kann. Gewässer, die vorher eine Pfütze waren, sind nun große Meere. Gegner, die vorher kein Problem darstellten, sind jetzt gefährliche Endgegner. Das Schrumpfen und Wachsen an bestimmten Stellen der Welt ist eine wirklich coole Idee.



Auch grafisch ist das Spiel sehr gut umgesetzt. Hatte ich bei den alten Spielen das Gefühl, dass die grafische Umgebungen nicht sonderlich im Fokus stand, sind hier die einzelnen Landschaften sehr schön arrangiert. Die einzelnen Elemente wirken nicht so willkürlich platziert. Ich habe auch das Gefühl, dass das Pacing im Vergleich zu Link's Awakening und A Link To The Past viel kompakter ist.



Das Spiel wurde übrigens nicht von Nintendo, sondern von Capcom entwickelt. Vielleicht sollte Nintendo die Zelda-Reihe mal wieder an Dritte abgeben. :D Okay okay, ich bin ja schon ruhig...