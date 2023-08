DU 7/2023: Das spielen unsere User

advfreak: The Expanse - A Telltale Series – Episode 1 (PlayStation 5)

Wenn sich Deck Nine, unter anderem bekannt für Life is Strange - Before the Storm und True Colors, mit Telltale Games (The Walking Dead, Batman, Guardians of the Galaxy…) zusammentun und das Franchise der von Kritikern gelobten Si-Fi-Fernsehserie The Expanse schnappen, um ein Story Adventure daraus zu kreieren, dann kann eigentlich nichts schief gehen. Für den advfreak bedeutet das natürlich nur eines: Day-One-Kauf! Nun möchte er euch spoilerfrei von seinem "aufregenden" Ausflug in den Weltraum berichten.



Nach einem kurzen Intro spulen wir flugs 8 Stunden zurück und ich schlüpfe in die Rolle von Offizierin Drummer, die an Bord des Raumschiff Artemis erstmal die Crew, bestehend aus einer Handvoll Leute, zusammensuchen muss. Die Spielfiguren in Barbie-Puppen-Optik sind an Bord des Plünderschiffes (vermutlich Unreal Engine 4 Store - Weltraumsetting Nr. 289c) verstreut, so zeigt mir eine Markierung, die ich alle 10 Sekunden per Knopfdruck aufrufen soll, wo ich eigentlich hin muss. Praktisch!



Nachdem ich mit allen gesprochen habe und man die Auswahlmöglichkeit der Dialoge von damals noch 4 auf 2 Entscheidungen herunter gedampft hat, werde ich mit der Crew auf ein gestrandetes Raumschiff geschickt, um dort wertvolle Gegenstände zu suchen. Einsam und allein fliege ich in meinem Raumanzug hindurch, meine Kameraden höre ich nur über Funk, es gibt 5 Gegenstände zu scannen und ab und zu einen Dialog zum Auswählen. Hui, ich habe den Trigger-Hauptgegenstand dank Richtungspfeil gefunden. Spannend!



Auf dem Rückweg kommen QTEs bei denen ich pro Tastendruck 10 Sekunden Zeit habe nach links, rechts, links, rechts und R2 zu drücken, um danach noch eine schwierige Entscheidung zu treffen, was nun mit einem Charakter passiert. Aufregend!



Die Credits radeln nach knapp einer Stunde herunter und ich möchte gleich Episode 2 starten. Leider kommt eine Fehlermeldung im PS-Store. Wie gut das es Wikipedia gibt, da steht das die nächsten Folgen alle 14 Tage erscheinen. Toll, denn die Aufregung war mir fast zu viel und so kann ich schon mal träumen, was für spannende Abenteuer ich da noch erleben werde...