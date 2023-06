Community-Paket #5

Im Versuch die Gunst der Stunde zu nutzen, rennt er allerdings nicht durch die Eingangstür in Richtung Freiheit, sondern durch die Tür des Videoraums, der keine anderen Ausgänge besitzt. Mit der bewährten "Nur Spaß"-Finte, kann man den Faux Pas allerdings weglachen.



Bei der Aktion verlorene Beutestücken bringen auch die Auflösung: Im Paket befindet sich eine ganze Palette an Hanuta-Schachteln. Danke dafür Timberwolf76! Und an dieser Stelle auch Dank an Claus, der uns ebenfalls im Mai mit einer Auswahl an Süßigkeiten beschenkte. Ja ist denn schon wieder Ostern, dass wir dank der Community bis zu den an Umfang zulegenden Bäuchen in Schokolade stehen?