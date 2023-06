Sommerferien 2023 - Seid dabei!

Die kleine Privatinsel

Statt überfüllter Cluburlaube bietet es sich - bei Verfügbarkeit entsprechender Finanzmittel - an, direkt eine komplette Insel zu mieten. Allein in der Karibik gibt es schließlich über 7.000 davon! Die Anreise erfolgt stilecht mit dem an F-Zero-Fahrzeuge angelehnten Speedboat. Es könnte allerdings etwas langweilig werden, wenn man alle 45 Pixelfelder der Insel abgelaufen ist und mit jeder der 9 Palmen intensiv Bekanntschaft geschlossen hat. Ob diese gruselige Treppe in die Tiefe vielleicht etwas zu bieten hat?