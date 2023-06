Ich habe lange überlegt, ob ich nicht einfach einen regulären Beitrag zur 100. DU-Galerie beisteuere. Aber so schnell, wie es bei mir von einem Game zum nächsten wechselt, wäre das eher witzlos, zumal es sich ja auch um ein User-Projekt handelt. Deshalb passt es viel besser, wenn ich meinen Glückwunsch zur Jubiläums-Ausgabe der Projekts beisteuere, das insbesondere ohne seine Initiatoren längst den Weg alles Irdischen gegangen wäre.



Denn damit das alles so konstant weiterläuft, braucht es engagierte User, die das Projekt am Leben halten, um Teilnahme bitten, immer wieder erinnern und das Ding am Ende auch umsetzen, inklusive Korrekturlesen und allem, was sonst noch dazu gehört. Und natürlich braucht es auch Teilnehmer, die mitmachen, vermutlich sehr oft primär, weil ihnen genauso wie den Initiatoren und mir etwas an GamersGlobal und der Community liegt. Dafür habe ich auch vollstes Verständnis, denn ganz ohne Zweifel ist die User-Gemeinschaft von GamersGlobal eine, wenn nicht gar die beste im gesamten deutschsprachigen Raum! Wo erlebt man sonst ein so gepflegtes Miteinander, ein solches Zusammengehörigkeitsgefühl, was gewiss auch, aber bei weitem nicht nur dem vergleichsweise hohen Durchschnittsalter geschuldet ist, bei dem ich mich ausnahmsweise nicht zu den Ältesten zählen muss? Das ist absolut einzigartig und wert, es zu bewahren!



Ich bin jedenfalls froh, trotzdem ich mich nicht in dem Maße beteiligen kann, wie ich mir das wünsche würde, und ein Stückweit stolz, Teil dieser Gemeinschaft von Spiele-Enthusiasten zu sein. Ich kann nur sagen: weiter so! Die 250., 500. und 1000. Ausgabe kann kommen!



Als Bilde wähle ich einfach mal mein Vorstellungsfoto von 2011, als ich als Interner bei GamersGlobal angefangen habe. Das Gesicht ist älter, die Plauze größer, aber auf Fotos verschränke ich auch heute noch meist die Arme hinter dem Rücken. Zumindest manche Dinge ändern sich eben nie.

In diesem Sinne: Vielen Dank und maximalen Respekt an alle, die bis jetzt und in Zukunft ihren Teil zu diesem wunderbaren Projekt beitragen. Ihr seid GamersGlobal!