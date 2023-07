Ehrenvolle Erwähnungen

Bevor ich zu meinem SNES-Lieblingsspiel komme, muss ich noch die Ehrennennungen erwähnen. Insgesamt habe ich für diese Liste viermal so lange gebraucht wie für die NES-Liste. Das hat seinen Grund: Ständig sind Spiele auf die Liste gekommen und wieder runtergeflogen. Was soll ich sagen? Die SNES-Bibliothek ist verdammt groß und gut. Aber einige Spiele muss ich einfach erwähnen - und nur weil sie es nicht auf diese Liste geschafft haben, heißt das nicht, dass ich sie nicht genauso toll finde!



Biker Mice From Mars (Konami)

Fun-Racer a la Rock 'N Roll Racing. Basiert auf eine kurzlebige Cartoon-Serie der 90er. Letztere kenne ich nicht, was dem Spielspaß aber nicht schadet.



Donald Duck no Mahō no Bōshi (Epoch-sha)

Ein japanisches Jump & Run mit dem guten Donald in der Hauptrolle. Und einem überraschenden Storytelling. Dank englischer Fanübersetzung versteht man die Geschichte auch.



Indiana Jones' Greatest Adventure (LucasArts)

Indy mit leichtem Castlevania-Gameplay in diesem recht schweren Action-Spiel. Entwickelt von der damaligen deutschen Edelschmiede Factor 5.



Kirby Super Star Stacker (Nintendo)

Zuckersüßer Block-Puzzler mit dem Knödel von Nintendo. Erschien nur in Japan, aber es gibt eine Fanübersetzung.



Mickey no Tokyo Disneyland Daibōken (Tomy)

Und noch ein Japan exklusives Disney-Abenteuer. Mickey durchstreift das japanische Disneyland auf der Suche nach seinen Freunden. Sehr anspruchsvolles Gameplay!



Mr. Nutz (Ocean)

1993 ging in die Analen der Videospielgeschichte ein. Denn es war das Jahr, in dem Ocean mal ein richtig gutes Spiel veröffentlichte. Sehr süßer Plattformer!



Nosferatu (SETA Corporation)

Prince of Persia Gameplay mit Horror-Setting. Etwas frustrierende Steuerung. Bietet jedoch eine gute Atmosphäre.



S.O.S. - Sink or Swim (Zeppelin Games)

Ein tollerLemmings-Klon aus England. Das Setting ist ein sinkendes Schiff und das Ziel besteht darin, Passagiere zu retten.



Snoopy Concert (Mitsui Fudosan, Dentsu)

Höchst selten, dass Nintendo ein Spiel entwickelt - dann aber nicht selbst vertreibt. Snoopy Concert ist ein rätselbasiertes, gewaltfreies Point & Click Adventure und wird entsprechend mit der Maus gesteuert. Der Charme der Peanuts wurde hier authentisch eingefangen. Unbedingte Spielempfehlung, da es eine englische Fanübersetzung gibt.



Super Adventure Island 1 & 2 (Hudson Soft)

Die langjährige Adventure Island-Reihe ist mit zwei Teilen auf auf dem SNES vertreten. Klassisches Gameplay: Master Higgins ist wieder mit Skateboard, Boomerang und Beil durch diverse Dschungellandschaften unterwegs. Ich liebe diese Reihe einfach!



Super Back To The Future Part 2 (Toshiba EMI)

Das Spiel folgt im wesentlichen der Geschichte des Films. Ansonsten ist es ein unterhaltsamer Plattformer mit Marty McFly auf einem Hoverboard. Tolle Comicgrafik! Erschien lediglich in Japan.



Zombies Ate My Neighbors (LucasArts)

Mittlerweile kein Geheimtipp mehr - trotzdem ein gelungener Top-Down-Shooter mit viel Humor für langweilige Nachmittage.





Soweit zu den Spielen, die es fast in diese Liste geschafft hätten. Wobei... Wenn ich mir Snoopy Concert so ansehe. Also eigentlich hätte es das wirklich verdient in dieser Liste zu sein - und das vielleicht in die Top 20 oder gar Top 10. Aber... dann müsste ich jetzt die Bilder austauschen und einen neuen Text schreiben. Ach... hmmm...



So in etwa könnt ihr euch vorstellen, wie ich über diese Liste gebrütet habe. Weniger brüten musste ich dagegen über Platz 1, denn der stand von vornherein fest.



Also: Trommelwirbel und Bühne frei für den ersten Platz. Für mein persönliches SNES-Lieblingsspiel!