BEST-OF-DU: Das spielen unsere User (mit User-Voting)

Major_Panno ist diesen Monat in Hotline Miami öfter gestorben als in beiden Dark Souls-Spielen zusammen. Das Spiel packte ihn jedoch so sehr auf der Meta-Ebene, dass es ihn zum Nachdenken anregte und in einen Flow versetzte frei nach dem Motto: Live.Die.Repeat.



Nun aber ganz vorsichtig. Ein Schütze steht hinter der Tür, der andere in der Ecke. Wenn ich nun die Tür auftrete, werfe ich ihn um. OK, eins, zwei, BÄM, Tür ist offen, Schütze Nummer zwei eliminiert, Nummer eins ist nur benommen, ich geb ihm mit dem Baseballschläger den...tot. Was ist passiert? Es gibt noch einen dritten Schützen. Aber wo? Egal, ich lebe wieder, neuer Versuch. Tür auf, Zack!, Nummer eins lebt zwar noch, aber liegt am Boden. Ich kauere an der Wand, Schütze Nummer drei schießt daneben. Dann kommt er angerannt. Mein Baseball-Schläger trifft ihn überraschend und tödlich ins Gesicht. Ängstlich schaue ich um die Ecke. Zum ersten Mal kann ich den nächsten Raum einsehen. Zwei Männer mit Messern bewachen ihn, ich...tot. Was ist passiert? Oh nein, Schütze Nummer eins hat noch gelebt und sich wohl wieder seiner Waffe bemächtigt. Wieder stehe ich vor der Eingangstür mit meiner Hasenmaske auf dem Gesicht und werde nachdenklich. Wie oft habe ich diesen Level nun schon wiederholt? Wann hat das alles ein Ende? Und bekommt mein Charakter am Ende der Geschichte die Frau oder ist das alles einfach nur ein Drogenrausch? Die Antwort liegt irgendwo da drinnen. Dann trete ich die Tür ein.



Hotline Miami zieht den Spieler in einen Sog aus genialem Gameplay und Splatter-Effekten. Der Charakter hat wie auch seine Gegner nur einen Hitpoint. Daher muss der Level immer perfekt gelöst werden. In Zwischensequenzen wird eine Story angedeutet, die dem Spieler die Fragen „Where are you right now?“ und „Do you like hurting other people?“ stellt und deren Antworten...tot. ;-)