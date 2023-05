DU 4/2023: Das spielen unsere User

advfreak: The Wolf Among Us (PlayStation 5)

Nach einigen netten Adventures aus dem Hause Telltale, die in den 2000er Jahren unter anderem mit Wallace & Gromit oder Sam & Max (ja sogar mit richtigen Rätseln!) für gute Unterhaltung sorgten, wurde der advfreak danach mit dem neuen Konzept des Interaktiven Story-Adventures und der The Walking Dead-Franchise so richtig angefixt. Aufgrund der süchtig machenden Formel, in der einem vorgegaukelt wird, seine eigene persönliche Geschichte zu erleben, brauchte er dringend frischen Nachschub und das 2013 erschienene, ihm bisher unbekannte The Wolf Among Us-Franchise bekam daraufhin eine Chance. Jetzt, 10 Jahre später, war es für ihn an der Zeit, die Uhr zurückzudrehen, um sich die in guter Erinnerung gebliebene Erzählung, bestehend aus 5 Episoden, nochmal zu Gemüte zu führen.



1986 in Manhatten im Stadtteil Fabletown wohnen Fabelwesen, entsprungen aus verschiedensten Märchen, unerkannt unter uns Menschen, weil sie durch einen Zauber namens "Glimmer" in Gestalt von Erdenbürgern zwischen uns leben. Hier sorgt der spielbare Charakter Sheriff Bigby, der Große Böse Wolf aus Rotkäppchen, zusammen mit Schneewittchen, der Sekretärin des Bürgermeisters, für Recht und Ordnung in der Stadt. Und das braucht es, denn das Leben ist hart, viele Bewohner wie z.B. Beauty and the Beast haben Geldsorgen und die Kriminalität steigt auch stetig an, bis ein furchtbarer Mord an einer Prostituierten am Ende sämtliche Märchengestalten in Aufruhr bringt. Wer ist der Nächste?



Nach Ende der letzten Episode war ich einfach total begeistert von diesem fantastischen Story-Adventure-Meisterwerk. Abgesehen von der brillanten Story mit seinen unerwarteten, spannenden Wendungen waren auch die Dialoge, die Szenen-Schnitte und vor allem die Regie so perfekt, dass mich die Geschichte völlig aufgesogen hat. Auch schwierige Entscheidungen, was ich denn als nächstes angehen soll, sowie meine Antworten auf einige vorwurfsvolle Fragen der Märchenbewohner, wühlten mich emotional sehr auf. Für Action sorgten die üblichen QTEs, die sind aber zum Glück gut ausbalanciert.



Ich hatte so großen Spaß mit dem Wolf, die zehn Stunden interaktiver Film sind jede Minute wert und nie langweilig. Da stört es auch nicht mehr, dass keine Rätsel und nur deutsche Untertitel vorhanden sind, oder Räume nur umgeblendet werden. Für mich heute noch das beste TT-Game, der Nachfolger kommt dann hoffentlich 2024.