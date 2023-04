Hagen auf Achse #1

Der abgebildete Redakteur genießt Arbeitsreisen mit dem Zug. Sofern nicht alles von Anfang an katastrophal schief geht, wie es der DB gerne einmal gelingt, reist es sich per ICE recht entspannt, mit dem Macbook kann Hagen auch mobil an Projekten arbeiten oder mit einem Handheld entspannen. Noch schaut er ganz zufrieden drein...