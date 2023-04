DU 3/2023: Das spielen unsere User

Ganon: Before your Eyes (Android)

An einem verregneten Sonntagnachmittag im März blinzelte sich Ganon durch die knapp zweistündige Geschichte von Before your Eyes.



Before your Eyes konnte ich dank meines Netflix-Abos ohne Zusatzkosten im Play Store meines Android-Geräts runterladen. Die Plattform ist sehr gut geeignet dafür, denn das Spiel nutzt die eingebaute Kamera. Gesteuert wird es mit einer Mischung aus Touch-Eingabe und... Blinzeln!



"Spiel" ist dabei fast schon zu viel gesagt, denn es handelt sich eher um eine begrenzt interaktive Story. Die erlebt man in einzelnen Szenen aus der Ego-Perspektive. Mit Finger auf dem Display schaue ich mich um und visiere Augensymbole an, die ich mit einem Blinzeln aktiviere, um irgendetwas auszulösen. Irgendwann wird ein Metronom eingeblendet, ab dann wird mit dem nächsten Blinzler zur nächsten Szene gesprungen. Diese Mechanik fand ich eher ärgerlich, da sie oft ungewollt ausgelöst wurde, wenn ich eigentlich die aktuelle Szene noch sehen wollte. Ich bin nicht ganz sicher, ob das durch unbewusstes Blinzeln geschah oder ein Fehler in der Gesichtserkennung war. Eine erneute Kalibrierung half jedenfalls nicht vollständig dagegen.



In den knapp zwei Stunden erlebte ich eine Lebensgeschichte, die mich zunächst nicht besonders interessierte. In der Mitte gab es immerhin einen Twist, der die Sache in eine neue Richtung lenkte. Die war zwar sehr emotional, mich persönlich konnte sie aber nicht so richtig packen. Die Grafik ist simpel, aber vielleicht liegt es auch an den eigenen Lebenserfahrungen, ob einen das dargestellte Schicksal eher berührt. Für mich war Before your Eyes leider eher eine Enttäuschung, da ich weder mit dem Blinzel-Gimmick noch mit dem Verlauf der Geschichte richtig glücklich wurde.