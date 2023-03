DU 2/2023: Das spielen unsere User

Nach einem kurzen Prolog, der noch außerhalb der Zauber-Akademie stattfindet, stellt sich mit Ankunft in Hogwarts sofort das Gefühl ein, Schüler in der Harry-Potter-Welt zu sein. Ihr werdet einem der vier Häuser zugeteilt, nehmt am Unterricht der bekannten Schulfächer teil und stattet außerhalb der Schule dem Städtchen Hogsmeade einen Besuch ab. Zudem erfüllt ihr Aufträge eurer Lehrer und Mitschüler.



Vom grundlegenden Spieldesign könnte Hogwarts Legacy von Ubisoft programmiert worden sein. Vergleichbar mit den modernen Assassin's Creed-Teilen klappert ihr eure Aufträge auf einer Weltkarte ab, auch hinsichtlich Ausrüstung und Talentzuordnung sind deutliche Ähnlichkeiten erkennbar. Kampftechnisch merkt man an, dass sich das Spiel nicht primär an Profis am Gamepad richtet. Die Mechaniken sind an sich relativ simpel, allerdings wirkt die Steuerung dennoch etwas überladen.



Mein Fazit: Wäre Hogwarts Legacy 2021 oder 2022 erschienen, wäre es jeweils mein Spiel des Jahres gewesen. Mich hat es atmosphärisch einfach total abgeholt. Der Detailgrad von Hogwarts ist großartig und das Gefühl dort Schüler zu sein, kommt wirklich fantastisch rüber. Dies gleicht für mich sicherlich vorhandene Gameplay-Schwächen aus.

Alssich das erste Mal mit Harry Potter beschäftigt hat, war er so gerade noch Teenager. Nach vielen Jahren Pause - und nun mehr als doppelt so alt – stattet er der Fantasywelt mitwieder einen Besuch ab. Flammt die Faszination wieder auf?Mit der ersten Ankündigung von Hogwarts Legacy war ich hellauf begeistert. Jedoch nicht ausschließlich darum, weil hier das Harry-Potter-Universum eine Rolle spielt, sondern weil ich auch eine Art geistigen Nachfolger von Rockstarserhofft habe. Irgendwie haben Spiele und Filme, die an Schulen spielen, eine Faszination auf mich.