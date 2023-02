Meine liebsten Spiele-Soundtracks [Galerie+]

Das Super Nintendo war damals ein Wunderwerk der Technik, was es vor allem einem zu verdanken hat: dem Mode7. Hintergründe so schnell drehen und skalieren konnte keine andere Hardware auf dem Markt. Später musste zwar speziell der lahmen CPU mit zusätzlichen Co-Prozessoren in den Modulen assistiert werden, aber dass auch ohne beindruckende Spiele möglich waren, zeigte einer der Launch-Titel:Für ein so schnelles Rennspiel musste entsprechend pulstreibende Musik her. Die meisten dürften ikonische Tracks wie " Mute City ", " Red Canyon " und vor allem " Big Blue " mit dem Spiel verbinden. Letzterer ist sogar so bekannt, dass Jan Böhmermanns "Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld" ein Cover produziert hat.Mein persönlicher Favorit ist aber ein anderer, nämlich "Port Town", der in beiden Versionen der anspruchsvollen Strecke verwendet wird. Für sie habe ich euch aber etwas Besonderes herausgesucht: ein Video wie Speedrunner ErdwardFourZero Port Town II in gerade mal 2 Minuten und 11 Sekunden abschlie ßt . Inklusive eines Tricks, den ich zwar als Kind vermutete und auch versucht habe, aber nie umsetzen konnte. Und heute auch nicht, weil das Spiel gar nicht mal so einfach ist. Die späteren Spiele haben dann einen deutlich rockigeren Stil, wohl weil nicht mehr durch die Hardware limitiert. Allerdings gefielen sie mir nicht mehr so sehr wie das Original. Was auch auf die Spiele zutrifft, die teils mehr an Flugsimulatoren als an Rennspiele erinnern.