DU 1/2023: Das spielen unsere User

Deklest: A Story About My Uncle (Linux)

Vor ein paar Jahren hat Deklest auf Steam den Trailer zu A Story About My Uncle gesehen. Die Idee des Geschicklichkeitsspiels mit Story und die übermittelte Atmosphäre fand er ganz reizvoll. Also wurde das Spiel gekauft und nun war es endlich soweit, es zu spielen.



Das Spiel beginnt ruhig in dem Haus von Onkel Fred und wir erfahren, dass dieser immer wieder auf Expeditionen gegangen war, doch von seiner letzten nicht zurückkehrte. Beim Durchstöbern des Hauses finden wir einen Anzug. Kurz darauf findet man eine Art von Müllplattform, die uns in eine andere Dimension katapultiert.



Ab jetzt beginnt das eigentliche Spiel. Erst wird man mit der Sprungmechanik des Anzuges vertraut gemacht, wenig später kommt ein Energieenterhaken dazu, mit dem man sich an Objekten festhalten kann, um sich über Abgründe zu schwingen. Am Anfang kann man sich nur einmal festhaken, im gradlinigen Spielverlauf wird der Energiestrahl aber noch zweimal verbessert, sodass man sich dreimal festhaken kann. Später darf der Strahl an speziellen Kristallen im Flug auch wieder aufgeladen werden. Der Anzug erhält noch ein Raketenstiefel-Upgrade. Mit den Raketenstiefel kann man sich kurze Zeit in Blickrichtung schwebend fortbewegen. Mit diesen Möglichkeiten bewegt man sich durch mal leichte, mal schwere Passagen und sucht sich seinen Weg bis zum gesuchten Onkel Fred.



Die erzählte Geschichte ist nichts Weltbewegendes, jedoch, auch durch Maddie, eine Art Froschhumanoid, rührig erzählt. Denn auch Maddie sucht nach Fred. Das alles wird in stimmungsvoller Grafik präsentiert, allerdings sind die NPCs sehr hölzern und wirken eher wie Puppen. Leider sind einige Passagen erst durch Auswendiglernen schaffbar. So hatte ich zwar ab und an Schwierigkeiten, empfand es aber nie als zu schwer. Nach nicht mal sechs Stunden war ich jedoch am Ende des Spiels angelangt.