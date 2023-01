DU 12/2022: Das spielen unsere User

BruderSamedi: Master of Orion 2 - Battle at Antares (PC)

Wieder einmal strandete BruderSamedi über die Feiertage mit seinem alten Notebook am elterlichen Wohnzimmertisch und ein Spiel zum Weihnachtszeit totschlagen musste her. Dieses Mal fiel die Wahl auf einen 4X-Klassiker: Master of Orion 2.



Vor ziemlich genau 23 Jahren, in der Ausgabe 01/1999, erhielt ich MoO2 als Vollversion der GameStar - es ist wohl die GameStar-CD, die ich am längsten aufgehoben habe, bis ich das Spiel irgendwann als GoG-Version erwarb.



Ich hatte mir die moderne Konkurrenz im Weltraum-4X-Genre angeschaut, aber wenig Neues gefunden, eher dieselben Konzepte nochmal in schlechter umgesetzt. Rundenstrategie auf der Galaxiekarte plus Rundentaktik in Gefechten, frei konfigurierbare Schiffe und Mechaniken wie die fortschreitende Verkleinerung alter Ausrüstung suchen noch heute nach Konkurrenz auf Augenhöhe. Dank instantaner Rundenwechsel ohne lange KI-Rechenzeiten sind kleinere Partien in wenigen Stunden erledigt und man kann viele Völkereigenschaften ausprobieren, auch wenn MoO2 ein paar Komfortfeatures zur Verwaltung größerer Reiche nicht schaden würden.



Dieses Jahr überraschte mich das Spiel mit einer Entwicklung, die ich noch nie in einem 4X-Spiel erlebt habe: Ein befreundeter KI-Gegner (ich hatte mehrmals Allianzanfragen abgelehnt) hat sich mir unterworfen. Einfach so, Rundenwechsel und zack gehörten mir all seine Kolonien und Flotten. Mir war neu, dass das überhaupt geht.



Später in der gleichen Partie erforschte ich schon die abschließenden Endlostechnologien, aber das ganze Universum wusste nichts von großen Schiffen oder anständigen Schutzschilden - ich war hier ausnahmsweise selbst "unkreativ". So musste ich knapp 40 Schlachtschiffe (statt Titanen oder Todessterne) mit Schildstufe III (statt X) nach Antares schicken - bestimmt gewann ich nur, weil die Antaraner sich totgelacht haben.