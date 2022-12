DU vor 10 Jahren: Das spielten unsere User im Jahr 2012

2012 hat Drapondur eigentlich nicht so viel gespielt, da er sich mit diversen Zeitfressern (und) auseinandergesetzt hat, aber ein dazwischengeschobenes Highlight gab es dann doch noch: Legend of Grimrock ! Die Wiedergeburt im modernen Gewand der klassischen Dungeon Crawler und der damalige Heilige Gral für alle darbenden Fans dieses Genres.Übertreibe ich mal wieder? Bestimmt! Aber P&C-Adventure-Fans kennen das vermutlich. Jahrelang gibt es kaum ein Spiel in der Art und dann taucht auf einmal ein Titel auf, welcher alles mitbringt, was man lange Zeit vermisst hat. So ging es mir mit Legend of Grimrock. Ich habe damals, erst auf dem Amiga und später dann auch auf dem PC, leidenschaftlich gerneundgespielt. Das war genau mein Ding und macht mir auch heute noch großen Spaß.Umso größer war die Freude, als die ersten Infos zu dem Spiel auftauchten. Normalerweise verfolge ich nur die News zu Spielen, die mich interessieren, aber hier habe ich täglich auf dem Entwickler-Blog geschaut, ob es Neuigkeiten gibt und dann auch hier auf GamersGlobal eine News dazu verfasst. Es konnte quasi live verfolgt werden, wie sich das Spiel entwickelt und was dem Hersteller noch so alles einfiel.Legend of Grimrock ist dann auch im Prinzip eine Neuauflage von Dungeon Master. Man bewegt sich gridbasiert von Bodenkachel zu Bodenkachel auf einem quadratischen Levellayout. Die Kämpfe, Rätsel und die Zauberei erfolgen in Echtzeit. Im Gegensatz zu früher gibt es allerdings eine komfortable Automap mit entsprechenden Hinweisen, die das manuelle, wenn auch spaßige (damals (tm)), Kartenmalen überflüssig macht. Wer mag, kann das natürlich ausschalten und bekommt dafür am Ende auch das passende Achievement "Doin' It Old School". Im Spieleordner befindet sich eine entsprechende stylische Karoblattvorlage, die verwendet werden kann.Kurz gesagt: Wer Dungeon Crawler in Echtzeit mag, sollte sich das auf jeden Fall mal anschauen, wenn nicht schon (vermutlich) geschehen. Das Spiel ist zwar jetzt auch schon wieder zehn Jahre alt, sieht aber nach wie vor großartig aus und macht einfach Spaß.