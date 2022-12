GG-Kochgalerie #2: Ramonas Entrecôte mit Esterházy-Soße und Rosmarin-Kartoffeln

Jetzt wird geschnibbelt

Spätestens jetzt ist es schön, wenn man zu zweit kochen kann. Denn während ich mich um das Fleisch kümmere, schnibbelt meine Mama das Gemüse, den Speck und den Knoblauch. Der Teil für die Soße wird einfach gewürfelt.



Wollt ihr noch eine Gemüse-Beilage dazu, wird nach Esterházy-Rezept alles, was nicht in die Soße, kommt in feine (Julienne-) Streifen geschnitten: 5 kleine Möhren, 2 Stücke von der Sellerieknollen und 2 mittelgroße Stücke vom Lauch.