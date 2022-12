Die geheime Zutat

Bratet das Fleisch in der Pfanne schonend. Erinnert ihr euch noch an die gewürfelte halbe Schalotte, die nicht in den Topf kam? Gebt die nun einige Zeit nach dem Fleisch mit in die Pfanne.



Ein optionaler Schritt: Im Hause Gehritz wird nach einem spontanen Versuch nun immer etwas Rosmarin an das Hähnchen gegeben, wenn es angebraten ist. Auch etwas Salz und Pfeffer macht Hagen schon gern in der Pfanne ans Hähnchen.