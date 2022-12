Im November veröffentlichte Ramona ihren ersten (und nicht an Kritik sparenden) Video-Test zu Pokémon Karmesin und Purpur . Bei der gemeinsamen Überarbeitung des Sprecher-Texts wunderte sich der ostdeutsche Kollege beim Fazit: Was will Ramona damit sagen, wenn es heißt, sie “fadisiert” in der öden Spielwelt? Wieder etwas gelernt: So nennen das die Menschen aus dem Alpenraum, wenn sie vor lauter Langeweile eingehen. Das wurde entsprechend angepasst, damit es auch Leser und Zuschauer aus anderen Weltregionen verstehen, woischt?