Japan-Doku 2022: Die Monster-Reisegalerie (175 annotierte Fotos)

Willkommen bei der großen Behind-the-Scenes-Galerie zur Japan-Doku 2022 für alle „Gold“-Spender. Euch erwarten 175 annotierte Fotos – die ich über drei Tage hinweg ausgewählt und in Reihenfolge gebracht habe. Dabei habe ich versucht, einerseits die Reise im Großen und Ganzen in korrekter zeitlicher und räumlicher Abfolge abzubilden, andererseits auch nicht zu viel zu verraten, sodass ihr euch auf die ausstehenden Folgen freut, aber auch nicht ständig das Gefühl haben werdet, „kennen wir doch schon“. Zweitens möchte ich auch nicht der Making-Of-Folge vorgreifen, die es ja ab der Blütenrosa-Stufe (Latebird: 55 Euro oder mehr beigetragen) auch noch geben wird, als neunte Episode.

So ist es auch kein Zufall, wenn manche Themen komplett ausgespart oder nur sehr spärlich bebildert werden – das Autofahren an sich etwa findet praktisch kaum statt, Tsushima wird mit einem einzigen Foto bebildert. Umgekehrt bekommt ihr hier diverse Schnappschüsse zu sehen, die in Videoform gar nicht auftauchen werden. Um Nachsicht bitte ich die User der Rosarot-Stufe (und höher), die unter anderem die täglichen Foto-Updates als Perk hatten – sie werden doch einige Aufnahmen wieder erkennen, weil sie einfach zu schön waren. Andererseits gibt es bei 175 Fotos mehr als genug Neues zu entdecken…

Und damit viel Spaß mit meinen Fotos und Texten – ich verspreche euch die eine oder andere Überraschung!