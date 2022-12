DU 11/2022: Das spielen unsere User

Operation gelungen, Patient tot! Nachdem die Dark Pictures-Reihe nach einem guten Auftakt für unseren advfreak immer mehr in die Langeweile abgesoffen ist, und auch der große für sich selber stehende Teil The Quarry nur für eingeschlafene Füße sorgte, so schießt Supermassive Games in The Devil in Me mit dem abschließenden vierten und letzten Teil der ersten Staffel ein Horrorfeuerwerk der Extraklasse ab. Gemeinsam mit einem Kumpel ging es vier Abende lang ab in das Mörderhaus, PS5 an, Licht aus.Der in der Jetztzeit spielenden Story, in dem eine 5-köpfige Filmcrew in einem vermeintlich nachgebauten Hotel eines bereits verstorbenen Massenmörders, einen Beitrag drehen möchte, merkt man sehr schnell an, dass sich wieder alles an dem Urvater Until Dawn orientiert. Von einer unbekannten Limousine abgeholt, in der einem die Handys abgenommen werden und schließlich auf einer Insel ankommend, wird sehr schnell klar, dass man hier erstmal festsitzt. Und als der Gastgeber abhaut, der Strom ausfällt, merkwürdige Geräusche und unerklärliche Erscheinungen in Form von desolaten Schaufensterpuppen auftauchen, wird allen klar: Nichts wie weg hier!Mit der Taschenlampe gruseln wir uns durch das heruntergekommene Hotel, in dem sich Wände verschieben und Falltüren auftun. Verfolgt von einem wahnsinnigen Unbekannten, der uns ermorden will, aber auch wie in den Saw-Filmen einem die Möglichkeit gibt, sich selber zu opfern, oder einen Freund zu töten, um dadurch zu überleben. Die QTEs sind im normalen Level knackschwer und verzeihen keine Fehler, viele Jumpscares lassen einem das Herz in die Hose rutschen. Durch die Schauplätze zu schleichen, mit der ständigen Angst im Nacken, macht den Adventure-Anteil besonders nervenaufreibend. Die Story hat Qualität, die Charaktere sind ausgearbeitet und visuell zeitgemäß umgesetzt und sprechen natürlich deutsch.Man merkt, dass viel Herzblut in das Game geflossen ist, für uns war es mit Abstand der beste Teil der Serie und mit 12 Stunden auch der längste. Ich werde sicher nochmal ins Horror-Hotel zurückkehren. Muss nur noch ein passendes Opfer finden!