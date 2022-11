Callisto Protocol #2

Wo früher Heringe lagerten (oder keine Ahnung, was, irgendwas werden die schon transportiert haben in dem Pott früher), warten nun Anspielstationen auf die angereisten Journalisten und Sonstigen.



Ob es im Bauch des Schiffes auch so so geknarzt und geächzt hat in der Location, wie im Spiel Callisto – wie bei seinem früheren Projekt Dead Space legt Glen Schofield viel Wert auf das Sounddesign, hat Hagen in der Preview allerdings nicht verraten.