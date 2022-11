DU 10/2022: Das spielen unsere User

advfreak: Astro's Playroom (PlayStation 5)

Nach 2 Jahren und etlichen Versuchen, in dieser Zeit eine PS5 zu ergattern, hat es Ende September dann geklappt und Sonys neueste Edelkonsole landete endlich im Fifa 23-Set im Warenkorb und eine Woche später bei advfreak zu Hause. Und da Fußball jetzt nicht gerade seinen Geschmack trifft, so war es eine Freude, dass Astro’s Playroom - Sonys Mario Game - gleich kostenlos mit installiert wurde. Nicht umsonst war das PSVR Game Astro Bot - Rescue Mission für den Freak das Highlight des Jahres 2018, mal sehen ob es ohne VR - von dem das Game so richtig profitiert hatte - genauso gut funktioniert.



War der Vorgänger noch auf die PSVR zugeschnitten, so macht Astro nun den neuen PS5-Controller zum Gimmick, der passend zum Spielablauf rüttelt und vibriert. Die Idee, dass 3D-Jump & Run als Erkundung des PS5-Innenlebens mit dem kleinen Roboter zu gestalten, ist wirklich cool, da macht es mir auch nichts aus, dass die Grafik noch auf PS4 Pro-Niveau liegt. Die Steuerung ist einfach und intuitiv, so dass jeder Spieler diese gleich ohne viel Erklärung versteht. Man hat auch Rücksetzpunkte und unendlich Leben.



Die witzigen Gegner (Großteiles noch aus dem PSVR Game), die durch die bunten Farbexplosionslevel wuseln, sind so lustig animiert, dass der aus Mario bekannte Lacher pro Minute hier schon fast im Sekundentakt kommt. Insgesamt gibt es 4 Welten, die in den Abschnitten GPU, SSD, Speicher und Kühlung aufgeteilt und in dieser Thematik hübsch gestaltet sind. Die Videospielemuffel in meinem Freundeskreis lassen sich auch gleich von den herzigen Astro-Robotern zum fröhlichen Mitwippen anstecken. Irgendwie genial, da bekommt man gleich richtig Laune auf die PS5, ein Spaß für Jung & Alt. Auch der Sound trägt dazu bei, denn wenn Gigi D‘Agostino-like aus den Lautsprecher tönt „I'm your GPU, tell me what to do, and I'll do it for you“ dann rollt man förmlich schon vor Lachen auf dem Boden.



Der Spielablauf ist so klamaukig überdreht, man muss das Game einfach gern haben. Viel gerner würde ich es noch haben, wenn der Spaß nicht schon so schnell vorüber wäre, aber dafür gibt es gut versteckte Sammelobjekte und Puzzleteile zum Suchen. Jetzt freue ich mich schon so richtig auf ein neues Astro Bot.