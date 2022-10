DU 9/2022 Das spielen unsere User

Schon in der DU-Galerie 7/2020 berichtete AlexCartman über erste Gehversuche mit der über Nintendo Online auf der Switch spielbaren Version von The Legend of Zelda - A Link to the Past . Über zwei Jahre später hat er das Spiel immer noch nicht beendet. Warum eigentlich?Das Nintendo 64 war meine erste Konsole überhaupt - vorher war ich reiner Commodore-Jünger. Mir eröffnete sich eine Welt mit mir bis dato völlig unbekannten Franchises wieund natürlich The Legend of Zelda. Schon damals wurde A Link to the Past abgefeiert und die beiden N64-Nachfolger, insbesondere, nach Erscheinen bejubelt.Die Switch samt Online-Mitgliedschaft eröffnete mir nun erstmals die Möglichkeit, den SNES-Ableger der Zelda-Serie selbst zu erleben. Nach etwas über zwei Jahren bin ich immerhin halb durch und schwanke zwischen der Bewunderung über die Vision der Entwickler und die für 16-Bit-Zeiten riesige Spielwelt mit vielen versteckten Geheimnissen einerseits und dem Missfallen über die völlig unzureichende Spielerführung andererseits.Nicht nur, dass ich nach einigen Wochen Pause völlig vergessen habe, wo ich bin, was ich gerade zu tun habe, und was die ganzen Items in meinem Inventar eigentlich können. Vor allem die riesige Oberwelt mit den beiden verschiedenen Ebenen, zwischen denen man zwingend hin- und herspringen muss, macht das Spiel für mich ohne Guide völlig unspielbar. Wie ging so etwas vor gut 25 Jahren ohne Internet überhaupt?Die Dungeons sind wirklich super, die Rätsel verzwickt, und die Gegner lassen sich mit etwas Übung gut besiegen. Aber ohne Rückspulfunktion wäre mir das Rücksetzen zum Anfang des Dungeons nach einem Game Over viel zu zeitaufwendig. So wirkt A Link to the Past heute wie viele Ubisoft-Spiele: überladen, aufgebläht und überkompliziert. Durchspielen werde ich es trotzdem - aber nur mit Guide.