Jörg backt – heute: Kuro Burger #1

Ein kleiner Zeitsprung in den September 2014 – damals lernte Jörg, während einer Tokyo Game Show und der damit verbundenen Fotoreportage-Feldforschung – den Kuro Burger (kuroi = schwarz) der japanischen Burger King-Filialen kennen, in einer typischen Aktionswoche oder so etwas.



Nun sah er beim Einkaufen eine Backmischung für die schwarzen Burger-Brötchen – und ließ es sich nicht nehmen, diese zuzubereiten. Ein wenig Wasser rein, ein Ei rein, kneten, ausrollen, mit der Handfläche in vier gleich große Stücke zerteilen und dann ab damit in den Ofen: Wie schwer kann das sein?