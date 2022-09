DU 8/2022: Das spielen unsere User

Es brauchte insgesamt 3 Anläufe, bis advfreak sich überwinden konnte, das Dontnod Story-Adventure Tell me Why mit LGBT+ Thematik durchzuspielen. Denn das sehr emotionale Thema, in dem wir herausfinden sollen, warum Mutter Mary-Ann ihre elfjährige Tochter Olivia vor 10 Jahren erschießen wollte, ist äußerst aufwühlend. Zwillingsschwester Alyson konnte in letzter Minute ein Drama verhindern, was die beiden daraufhin zu Vollwaisen macht. Hat die noch minderjährige Alyson ihre Mutter vorsätzlich mit einem Stich in den Rücken getötet und war Mary-Ann so überfordert damit, dass Olivia viel lieber ein Junge als ein Mädchen wäre, um sie deswegen umzubringen? Dies und viel mehr Geheimnisse gilt es in Alaska zu lüften.Ich habe alle Dotnod´s Adventure gespielt, Tell me Why aus 2020 war nun das letzte. Die größte Überraschung war, dass nach dem eher enttäuschenden True Colors hier so ziemlich alles besser ist: Die hochwertige Grafik, die detailverliebten Schauplätze, die aufwendigen Animationen, die deutsche Vertonung - man merkt das viel Herzblut in dieses Projekt gesteckt wurde. Regie, Kamerafahrten, Erzähltempo, aber vor allem die fantastische Story würde sich auch als Serie bzw. Film perfekt eignen.10 Jahre nach dem Tod ihrer Mutter treffen sich die beiden getrennt aufgewachsenen Zwillinge in Ihrem Heimatort wieder, inzwischen hat sich die im Heim groß gewordene Olivia zum stattlichen, forschen Transmann Tylor entwickelt. Wer jetzt denkt, der Plot geht in Richtung „Mädchen wird Junge und alle im kleinen konservativen Dorf drehen deswegen durch“, der irrt. Behutsam und mit Beratung von betroffenen Transgender-Menschen wurde dies wie selbstverständlich in die spannende Geschichte eingesponnen, ohne befremdlich oder gar plump zu sein.Es hat mir so viel Spaß gemacht, die vielen Geheimnisse zu erforschen und das große Rätsel zu lösen, wie es dazu kommen konnte, dass eine Mutter ihr Kind erschießen möchte. Die 3 Episoden haben mich erschüttert, berührt, unterhalten und auch zum Nachdenken angeregt. Wer nichts mit LGBT+ anfangen kann, der sollte TMW trotzdem eine Chance geben. Denn Tylor möchte in diesem Game nicht seine Probleme lösen: Er möchte mit Schwester Alyson das Schicksal seiner Mutter erfahren. Danke an Microsoft, dass dieses tolle Game so aufwendig realisiert wurde. Ein Geheimtipp!